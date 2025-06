L’Iran avertit les civils israéliens : « Restez à proximité des abris anti-bombes »

L’escalade entre Téhéran et Tel-Aviv atteint un nouveau seuil critique. Ce samedi 14 juin 2025, l’Agence de presse iranienne a diffusé une alerte du commandement militaire iranien enjoignant les civils israéliens à « rester à proximité des abris anti-bombes », avertissant d’une attaque qui pourrait survenir « dans moins de deux heures ».

L’avertissement, relayé par plusieurs médias d’État iraniens, laisse peu de doute sur l’imminence d’un raid de grande ampleur. Cette annonce intervient dans un contexte d’extrême tension, après plusieurs jours d’échanges de frappes entre les deux puissances régionales. L’Iran accuse Israël d’avoir ciblé des infrastructures sensibles, notamment près de Natanz, haut lieu de son programme nucléaire. En réponse, des missiles iraniens ont été lancés contre des positions militaires et civiles israéliennes, provoquant des dégâts significatifs et des alertes à travers Tel Aviv, Jérusalem et le nord du pays.

Le Home Front Command israélien maintient depuis plusieurs heures une consigne stricte : rester en abri, éviter tout déplacement non essentiel et se préparer à des attaques prolongées. Sur le terrain diplomatique, la situation reste figée malgré les appels à la désescalade. Alors que les sirènes retentissent régulièrement dans les grandes villes israéliennes, les populations vivent sous la menace constante de nouvelles frappes balistiques. La durée exceptionnelle des consignes de confinement — parfois prolongée à plus de 30 minutes — témoigne de la gravité perçue par les autorités israéliennes. Si les frappes iraniennes ont jusqu’à présent été partiellement interceptées par le Dôme de Fer, plusieurs projectiles ont néanmoins atteint des zones résidentielles, alimentant la peur d’une guerre totale.