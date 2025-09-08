Un bâtisseur d’avenir à travers l’éducation à la Madrassatou Darou Salam

Dans le village de Soréto, niché au cœur du Sénégal, une initiative remarquable illumine le paysage éducatif local depuis plus d’une décennie. L’Imam Abdoulaye Keïta, figure respectée et engagée de la communauté, a fondé en 2012 la Madrassatou Darou Salam, une école franco-arabe qui allie harmonieusement l’enseignement moderne et les valeurs islamiques. Cette institution, qui signifie littéralement “Madrasa de la Paix” en arabe, incarne l’engagement inébranlable de son créateur pour l’éducation des jeunes générations, malgré les défis logistiques et financiers.

Originaire de Soréto, l’Imam Abdoulaye Keïta n’est pas seulement un guide spirituel, mais un leader communautaire visionnaire. Motivé par le désir de préserver l’identité culturelle et religieuse tout en ouvrant les portes de la connaissance universelle, il a lancé la Madrassatou Darou Salam en 2012. À ses débuts, l’école opérait dans des conditions modestes, sans infrastructures solides ni soutien matériel significatif. Pourtant, sous sa direction, elle s’est rapidement imposée comme un pilier de l’éducation locale, formant les esprits des enfants à travers un programme bilingue franco-arabe qui intègre les matières scientifiques, littéraires et religieuses.

L’Imam Keïta assume personnellement la charge de l’ensemble des frais, démontrant un dévouement exemplaire. Cette initiative privée repose entièrement sur ses efforts et les contributions sporadiques de la communauté, soulignant son rôle de père spirituel et éducateur pour des centaines de familles.

Aujourd’hui, la Madrassatou Darou Salam accueille plus de 310 élèves, un chiffre qui reflète son attractivité croissante dans la région. Des sources récentes indiquent même un effectif dépassant les 400 apprenants, témoignant de la confiance placée en cette institution par les parents. Avec 8 enseignants dévoués, l’école assure un enseignement de qualité, malgré les contraintes. Les classes, souvent improvisées sous des abris temporaires, n’empêchent pas les élèves d’obtenir des résultats honorables aux examens, prouvant l’excellence pédagogique au sein de l’établissement.

L’école met l’accent sur une formation holistique : les élèves apprennent le français et l’arabe, les mathématiques, les sciences, ainsi que les principes coraniques, favorisant ainsi une génération éduquée, tolérante et compétente. Ces performances ont été célébrées lors de la cérémonie de fin d’année en juin 2024, qualifiée de “journée de l’excellence”. Cet événement a réuni la communauté pour féliciter les meilleurs élèves et motiver les autres, renforçant le lien entre l’école et les habitants de Soréto.

Malgré ses succès, la Madrassatou Darou Salam fait face à des défis majeurs. L’absence de salles de classe construites de manière permanente et le manque de matériel didactique pèsent lourdement sur le quotidien. Les élèves étudient souvent dans des conditions précaires, ce qui menace la rétention scolaire et la qualité de l’apprentissage. Lors de la récente cérémonie de fin d’année, les populations locales, représentées par le porte-parole Ismaïla Diallo, ont lancé un appel vibrant à l’État sénégalais pour un soutien accru. “Il est impératif d’améliorer les conditions d’apprentissage pour garder les enfants à l’école”, a-t-il déclaré, invitant les autorités à investir dans des infrastructures et des ressources.

Cet appel résonne particulièrement dans un contexte où l’éducation rurale au Sénégal reste sous-financée, et où des initiatives comme celle de l’Imam Keïta comblent un vide crucial.

En réponse à ces besoins criants, une étape encourageante a été franchie récemment : le coulage de béton pour de nouvelles salles de classe. Cette opération, menée avec le soutien communautaire et les ressources limitées de l’Imam, marque un tournant pour l’école. Elle permettra bientôt d’accueillir les élèves dans des espaces plus adaptés, améliorant la sécurité et l’efficacité des cours. Ce projet, bien que modeste, symbolise l’espoir d’un avenir plus stable pour la Madrassatou Darou Salam et illustre la persévérance de son fondateur.

L’histoire de l’Imam Abdoulaye Keïta et de la Madrassatou Darou Salam est celle d’un triomphe sur l’adversité. En 13 ans, cette école a non seulement éduqué des centaines d’enfants, mais a aussi inspiré une communauté entière à valoriser l’apprentissage. Pour que cette flamme perdure, un soutien institutionnel est essentiel. Les autorités et les partenaires potentiels qu’ils soient locaux ou internationaux ont l’opportunité de transformer cette initiative privée en un fleuron éducatif durable. À Soréto, l’éducation n’est pas qu’une promesse ; grâce à des visionnaires comme l’Imam Keïta, elle devient une réalité palpable.