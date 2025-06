Ligue régionale de football de Ziguinchor: Irama Djiba candidat à sa propre succession

Le président de la ligue régionale de football de Ziguinchor a exprimé, ce samedi 21 juin 2025, son souhait d’être reconduit à la tête de l’instance du football régionale. Le face à face avec la presse qui s’est tenu à l’hôtel Néma Kadior a été, pour le patron du football Ziguinchoirois, une occasion de revenir sur ses réalisations précédentes et ses ambitions futures.

Irama Djiba a ainsi dressé le bilan de ses prouesses avec 109 entraineurs formés pour des licences D et C de la CAF, l’accession à des niveaux supérieurs de plusieurs clubs de la région, des trophées remportés par le Casa Sports, les performances des équipes féminines sans oublier les financements et appuies accordés aux clubs et à des personnes en situation de détrese ou autre.

Abordant ses ambitions futures, monsieur Djiba a révélé que la construction du siège de la ligue à Bignona est à niveau très avancé et que sa mise en fonction est attendu en fin juillet prochain. Mieux, le candidat sortant a annoncé un autre projet très ambitieux de construction d’une académie sport-étude de 15 ha dans la commune de Niamone afin de valoriser les talents de la région naturelle de la Casamance et apporter un soutien considérable aux clubs à travers les recettes que va générer l’exploitation de cette infrastructure sportive moderne.

Il a pour la même occasion signalé que la ligue régionale entretienne des partenariats avec plusieurs ONG comme Right to Playqui soutiennent et finances certains projets de la structure qu’il pilote.