« Au lieu d’être au service du pays, ils étaient au service de leur égoïsme » : Guy Marius Sagna dénonce la gestion des véhicules des députés

Le député Guy Marius Sagna est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme une grave défaillance dans la gestion de l’Assemblée nationale, à propos de l’acquisition de véhicules destinés aux parlementaires. Dans une déclaration rendue publique, l’élu affirme n’avoir « aucune information » sur la marque ni le prix des voitures mises à la disposition des députés.

« Je ne connais ni la marque ni le prix de la voiture que l’Assemblée nationale s’apprête à mettre à ma disposition », a-t-il déclaré, précisant répondre ainsi à une journaliste qui l’avait récemment interrogé sur le sujet.

Guy Marius Sagna renvoie à une publication datant du 19 juin 2025, dans laquelle il avait déjà alerté sur des « insuffisances » dans le fonctionnement de l’institution parlementaire. À l’époque, il pointait notamment la non-consultation des députés sur des décisions majeures, dont celle relative aux véhicules.

« J’avais parlé de non-consultation des députés et de processus pas démocratique sur des questions importantes comme celle des voitures des députés », rappelle-t-il.

Selon le parlementaire, les événements récents viennent confirmer ses craintes.

« Sept mois après, la vie n’a fait que confirmer ce que je disais et mes craintes », soutient-il, affirmant que les députés n’ont reçu « aucune information sur l’achat des véhicules et n’ont pas été consultés ».

Mise en cause du Bureau de l’Assemblée nationale

Dans sa sortie, Guy Marius Sagna met directement en cause le Bureau de l’Assemblée nationale, composé selon lui de 17 membres, auxquels s’ajoutent trois représentants des groupes parlementaires.

« Cela montre une défaillance et un manque de vigilance du Bureau de l’Assemblée nationale (…) qui n’a pas joué son rôle, n’a pas représenté les 145 autres députés ni le peuple », estime-t-il.

Il va plus loin en affirmant que « la majorité de ces 20 députés doit des comptes et des excuses aux députés et au peuple sénégalais ».

Toutefois, l’élu ne dédouane pas l’ensemble de ses collègues. Il déplore le silence de nombreux députés qui, selon lui, n’assistent pas aux réunions du Bureau.

« La majorité a gardé un silence complice sur la question des voitures », regrette-t-il, estimant qu’une posture différente aurait pu empêcher cette situation.

Soutien aux voix dissidentes et rappel à la cohérence politique

Guy Marius Sagna tient néanmoins à saluer « les membres du Bureau de l’Assemblée nationale qui résistent même s’ils sont minorisés ».

Il replace également cette polémique dans un contexte plus large de rigueur budgétaire, rappelant que le gouvernement a récemment informé le peuple sénégalais de la gravité de la dette publique, y compris de l’existence d’une dette cachée.

« Le rôle de la majorité des députés est de soutenir le gouvernement dans la rationalisation des dépenses, dans la réduction du train de vie de l’État », affirme-t-il.

À ses yeux, l’Assemblée nationale a failli à cet impératif d’exemplarité :

« Sur cette affaire des véhicules, l’Assemblée nationale a été un mauvais exemple qu’il faut critiquer, dénoncer et à ne pas imiter », martèle-t-il, concluant par un avertissement sans équivoque : « PLUS JAMAIS ÇA ! »

Un appel à la vigilance citoyenne

Le député appelle enfin à une surveillance accrue de l’institution parlementaire et invite ses collègues à joindre les actes aux discours politiques.

« Bomber le torse en jurant fidélité à notre président de PASTEF Ousmane Sonko, c’est bien. Avoir sa posture, c’est mieux », lance-t-il.

Pour appuyer son propos, Guy Marius Sagna cite l’historien et militant panafricaniste Walter Rodney, rappelant les dérives post-indépendance de certaines élites africaines :

« Au lieu d’être au service du pays, ils étaient au service de leur égoïsme (…) Tout ce qui leur importait, c’était de garder leurs postes et leurs fonctions et de jouir du butin qu’ils en retiraient ».

Une citation que le député semble utiliser comme mise en garde, appelant à de nouveaux sacrifices au service de l’intérêt général.