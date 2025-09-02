Licenciement abusif : GMS condamné à verser 45 millions, la direction dénonce une décision « injuste »

Condamné pour licenciement abusif, le Groupe Médias du Sud (GMS) dénonce une décision « injuste » de la justice. Son porte-parole, Cheikh Tidiane Cissé, directeur de l’information, revient sur les difficultés rencontrées par l’entreprise en 2019 et accuse d’anciens employés de manipulation.

Le Groupe Médias du Sud (GMS) se retrouve au cœur d’un contentieux judiciaire qui suscite de vives réactions au sein de la direction. La justice a récemment condamné l’entreprise à verser plus de 45 millions de francs CFA à trois de ses anciens employés pour licenciement abusif. Une décision jugée « injuste » et entachée de « manipulation » par les responsables du groupe.

Face à la presse, Cheikh Tidiane Cissé, directeur de l’information et porte-parole de GMS, a tenu à retracer les faits. Selon lui, les difficultés de l’entreprise remontent à 2019, lorsque la chaîne YouTube du groupe, principale vitrine médiatique, avait été suspendue pour trois mois. À cela s’était ajoutée la panne d’un nouvel émetteur radio, endommagé par négligence. L’employé tenu responsable de cet incident figure aujourd’hui parmi les trois plaignants.

« À l’époque, l’administrateur avait convoqué tout le personnel à Ziguinchor pour expliquer la situation et annoncer une mise en chômage technique, le temps de rétablir les activités. Malgré tout, le salaire du mois de juillet avait été payé à l’ensemble des travailleurs », a expliqué M. Cissé.

Malgré ces efforts, trois employés ont porté l’affaire en justice, considérant la mesure comme un licenciement abusif. Le jugement rendu en leur faveur oblige aujourd’hui GMS à verser plus de 45 millions de francs CFA.

Pour Cheikh Tidiane Cissé, cette condamnation repose sur des arguments « fallacieux » et une présentation « biaisée » des plaignants, décrits comme des professionnels issus de grandes rédactions nationales telles que Walfadjri, 2STV et RTS. « Par devoir de vérité, je voulais apporter ces éclaircissements », a-t-il déclaré, tout en appelant les populations de Ziguinchor, attachées à leur média local, à comprendre la position de GMS