Libye : Saïf al-Islam Kadhafi sera inhumé à Syrte, un choix chargé de symboles

Les autorités militaires de l’est de la Libye ont accordé à la famille de Saïf al-Islam Kadhafi l’autorisation de procéder à son inhumation dans la ville de Syrte, selon des informations relayées par Agenzia Nova. Cette décision a été validée par le commandant de l’Armée nationale libyenne autoproclamée, Khalifa Haftar, après une demande officielle de la famille.

Le choix de Syrte n’est pas anodin. Cette ville côtière, située au cœur du golfe portant le même nom, revêt une forte valeur symbolique pour la famille Kadhafi. C’est le lieu de naissance de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et également l’endroit où il a été tué en octobre 2011, à la fin du soulèvement soutenu par l’OTAN. Bastion historique du régime, Syrte a été le théâtre de nombreux conflits et changements de contrôle au fil des ans.

Aujourd’hui, Syrte abrite le Comité militaire conjoint Cinq-Cinq, chargé de surveiller le cessez-le-feu et de soutenir l’unification des institutions militaires libyennes. La ville conserve une position stratégique sur l’axe côtier reliant la Tripolitaine et la Cyrénaïque, et sa proximité avec des infrastructures énergétiques majeures en fait un point sensible tant sur le plan politique que géographique.

Historiquement, Syrte a également joué un rôle important dans la diplomatie africaine, accueillant en 1999 un sommet qui a jeté les bases de l’Union africaine. Plus récemment, entre 2015 et 2016, elle a été le théâtre de l’ascension puis de la défaite de l’État islamique, chassé par une longue offensive menée principalement par les milices de Misrata. Depuis, la ville est progressivement repassée sous le contrôle de forces affiliées à l’est de la Libye, consolidant son rôle stratégique dans la région.

Le choix de Syrte pour l’inhumation de Saïf al-Islam Kadhafi dépasse donc la simple considération logistique. Il résonne comme un symbole fort, rappelant à la fois les origines de la famille Kadhafi et l’histoire tourmentée d’une ville qui demeure au centre des équilibres politiques libyens.