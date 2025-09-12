Liberté provisoire refusée, Farba Ngom transféré au Pavillon spécial

Malgré des expertises médicales alarmantes concluant à un état de santé « incompatible avec le milieu carcéral », le député-maire des Agnam, Farba Ngom, poursuivi pour blanchiment d’argent et escroquerie, reste derrière les barreaux.

Sa nouvelle demande de libération provisoire pour raisons médicales a une nouvelle fois été rejetée, a appris Le Quotidien dans son édition de ce vendredi 12 septembre.

Toutefois, le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) a ordonné son transfert au Pavillon spécial, une unité médicalisée de l’administration pénitentiaire.

Selon les spécialistes, l’ancien responsable de l’Apr souffre notamment d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil sévère, d’une cardiopathie débutante et d’autres comorbidités graves, avec un risque de « mort subite nocturne » en l’absence de prise en charge adaptée.

La défense, appuyée par plusieurs organisations de la société civile – parmi lesquelles la Raddho, Amnesty International et la Commission nationale des droits humains dirigée par Amsatou Sow Sidibé – continue de plaider en faveur d’une remise en liberté. Ses avocats, qui contestent la fermeté du parquet, annoncent déjà un recours devant la Chambre d’accusation.