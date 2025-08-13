Liberté provisoire pour Lat Diop : Découvrez la réaction surprenante de Guy Marius Sagna

La décision de la Chambre d’accusation financière d’accorder la liberté provisoire, sous bracelet électronique, à l’ancien ministre des Sports Lat Diop continue de susciter des réactions dans la classe politique.

Parmi les voix les plus critiques, celle du député de Pastef et membre de la majorité, Guy Marius Sagna. Sur ses réseaux sociaux, l’élu a fustigé ce qu’il qualifie de traitement judiciaire inéquitable.

« Je le répète, il est inacceptable d’avoir un système judiciaire qui envoie les voleurs de poulets en prison et qui accorde des bracelets électroniques aux kulunas qui ont pillé les milliards des Sénégalais », a écrit le parlementaire, reprenant une expression populaire pour désigner les délinquants.

Cette sortie intervient alors que Lat Diop, poursuivi dans le cadre d’une affaire financière, avait été placé en détention avant de bénéficier, ce mardi, d’une mesure d’aménagement de peine. Son sort reste suspendu à la décision du parquet général d’intenter ou non un recours.

Aucune réaction officielle n’a encore été enregistrée de la part de l’entourage de Lat Diop ou des autorités judiciaires.