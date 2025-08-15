Liberté provisoire de Lat Diop : la sœur du détenu, militante de PASTEF, brise le silence

N’deye Penda Sadio, membre de PASTEF Mermoz/Sacré-Cœur et sœur de Lat Diop, a brisé le silence autour de la détention de ce dernier depuis septembre 2024. Dans une déclaration publique, elle s’est exprimée sur les controverses liées à sa demande de liberté provisoire.

«En tant que citoyenne sénégalaise, militante de PASTEF et sœur de M. Lat Diop, je tiens à m’exprimer publiquement sur la situation de sa détention depuis septembre 2024 et sur sa liberté provisoire. Malgré les divergences politiques qui nous séparent, lui étant de l’APR et moi engagée à PASTEF, je ne peux rester silencieuse face aux controverses sur sa liberté provisoire », a-t-elle affirmé.

Rappelant l’attachement de son parti aux principes de l’état de droit, elle a insisté : « Nous à PASTEF, nous avons toujours défendu la justice et les libertés individuelles. Donc ces valeurs doivent s’appliquer à tout le monde, même à nos adversaires politiques. La justice n’a pas de parti et ne doit pas dépendre de la proximité avec le pouvoir ou de l’opposition. »

Pour elle, la situation de Lat Diop dépasse le cadre partisan : « Aujourd’hui, c’est le cas Lat Diop, plus tard ça sera le cas de quelqu’un d’autre, soit de PASTEF, de l’APR ou d’un mouvement. Il est essentiel de ne pas confondre les différends politiques ou les rancunes personnelles avec le fonctionnement impartial de la justice. »

N’deye Penda Sadio précise toutefois : « Ce plaidoyer n’est pas un soutien à l’APR. C’est la défense d’un principe universel qui nous concerne tous. » Elle lance un triple appel : aux autorités judiciaires « pour examiner la demande de liberté provisoire avec impartialité et célérité » ; aux organisations de défense des droits humains « pour suivre et documenter le dossier » ; et à l’opinion publique « pour défendre les valeurs de justice et d’équité au-delà des différences partisanes ».

En conclusion, elle réaffirme son engagement : « Je tiens à réaffirmer mon attachement au parti et à ses valeurs. Mais je crois que notre crédibilité repose sur notre capacité à rester cohérent. »

Avec Exclusif.net