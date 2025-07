Liaison Dakar-Gorée : Un ambitieux projet de modernisation maritime à 25,5 milliards Fcfa lancé

L’Agence nationale des Affaires maritimes (Anam), en partenariat avec les ingénieurs sud-coréens du consortium Kre et Dohwa, a officiellement présenté, jeudi, à Gorée, un projet de modernisation de la liaison maritime entre Dakar et l’île. L’initiative, d’un coût global de 25,5 milliards de FCFA, comprend l’acquisition de deux chaloupes de dernière génération ainsi que la construction d’un quai moderne et d’une gare maritime. La livraison est prévue pour le 31 décembre 2027.

Ce projet vise à répondre aux défis récurrents de sécurité et de confort dans la liaison Dakar-Gorée, actuellement assurée par trois navires vieillissants effectuant 12 rotations quotidiennes. Le directeur général de l’Anam, Bécaye Diop, a souligné l’obsolescence de la flotte existante et la nécessité d’un renouveau : « Les bateaux actuels ne répondent plus aux exigences de sécurité ni aux normes de confort. »

Les futurs navires hybrides, longs de 36 mètres, auront une capacité de 350 places chacun. Conformes aux standards écologiques, ils disposeront de quatre cabines de toilettes, de sièges économiques et d’espaces VIP. Leur mise en service marquera une avancée significative dans le transport maritime national.

Le projet prévoit également la construction d’un quai de 115 mètres de long sur 10 mètres de large, et d’une gare maritime pour améliorer l’expérience des voyageurs. À terme, les chaloupes traditionnelles seront reconverties pour le transport de marchandises.

Pour le maire de Gorée, Augustin Senghor, ce projet est salutaire : « C’est en ayant des bateaux modernes, un transport sécurisé et un flux maîtrisé que Gorée va changer de visage. »

Ce chantier structurant illustre la volonté des autorités sénégalaises d’allier sécurité, durabilité et développement touristique dans une zone au riche patrimoine historique.

Avec la Rts