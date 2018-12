L’Hôpital de Pikine court derrière la CMU pour une dette de 900 millions

L’équation d’une dette de 900 millions de Fcfa. Ainsi pourrait se résumer la situation à laquelle fait face l’hôpital de Pikine. Qui pointe un doigt accusateur sur «la Couverture maladie universelle (Cmu) qui est tout simplement en train de couler la structure sanitaire».

Selon Libération, les travailleurs, qui ne savent plus à quel saint se vouer, tirent la sonnette d’alarme. Et ce n’est pas tout. Les travailleurs de l’hôpital de Pikine, qui sollicitent aussi une augmentation de leur subvention annuelle d’un montant de 300 millions de Fcfa par an, invitent le président de la République « à ordonner à ses ministres (Finances et Santé) de trouver une solution aux nombreux maux qui les assaillent« .