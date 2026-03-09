« L’histoire ne ment pas » : Adama Guèye interpelle le président Diomaye sur la fidélité aux engagements de Sonko

Dans l’histoire récente de la scène politique, je me suis permis, en tant qu’historien et acteur politique, de prendre ma plume. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye,ex – futur militant de PASTEF et président issu de ce parti, vous avez aujourd’hui gagné le prix de l’applaudimètrie de ceux qui furent hier vos adversaires.

Rappelez-vous que nous sommes les dépositaires de l’histoire, et il est parfois nécessaire de la rappeler. Vous étiez aux côtés d’un homme loyal du nom de Ousmane Sonko, avec qui vous avez partagé beaucoup de combats. C’est lui qui, parmi tant d’autres Sénégalais, vous a choisi pour que vous deveniez le président du Sénégal. Et si ce n’était qu’un simple récépissé qui vous avait ouvert les portes du palais aux murs blancs, vous n’auriez jamais porté le titre de Son Excellence.

Le rappel profite aux croyants. En période de campagne électorale du mois bénie de Ramadan, lorsque le soleil ardent se couchait sur des hommes valeureux qui défendaient le projet de transformation du Sénégal, dans ces nuits sombres où nous bravions le sol dior du Cayor profondeur pour faire entendre votre nom, Monsieur le Président, vous ne devez pas tourner le dos à tous ces sacrifices.

Monsieur le Président, les patriotes ne souhaitent pas que le président du parti Pastef Les Patriotes connaisse le destin de Mamadou Dia, cet homme qui a tant sacrifié sa vie politique pour bâtir un Sénégal souverain, progressiste et engagé pour le développement et la justice sociale.

Les historiens vous rappellent l’histoire politique de Mamadou Dia. Évincé du pouvoir et emprisonné pendant douze ans, il fut au cœur d’une période difficile de consolidation des acquis fragiles de l’indépendance : le référendum de 1958, la grève de 1959, l’éclatement de la Fédération du Mali et les causes profondes des événements de 1962. Aujourd’hui encore, nous racontons son histoire avec un cœur meurtri.

Votre frère Ousmane Sonko, avec qui vous avez cheminé en politique, est pour beaucoup l’héritier idéologique de Mamadou Dia. Il a supporté avec courage et dignité la longue épreuve de 2014 à 2024 et, jusqu’à présent, il continue de faire face à un système que beaucoup dénoncent comme marqué par l’opportunisme et les intérêts personnels.

Nous vous rappelons également que vous avez signé une clause pour une gouvernance exemplaire. L’islam encourage la fidélité, la sincérité et le respect de la confiance.

Monsieur le Président, à travers votre discours d’hier, certains ressentent une forme de trahison envers vos camarades de parti. Dans le Coran, dans la sourate Al‑Anfal, verset 27, Dieu dit :

« Ô vous qui avez cru ! Ne trahissez pas Allah et le Messager, et ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on vous a confiée. »

Le Coran critique également ceux qui ne respectent pas les pactes ou les promesses. Dieu demande aux croyants d’être fidèles à leurs engagements envers les autres.

Monsieur le Président, soyez fidèle aux patriotes qui vous ont élu aujourd’hui.

Adama Gueye

Coordonnateur de la section communale de PASTEF Pékesse

Militant du Tiers-Monde