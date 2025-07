Lettre ouverte au Président Diomaye : Magued Wade appelle à l’apaisement du climat politique et à la libération des prisonniers d’opinion

Monsieur le Président de la République, ces dernières semaines ont vu un regain de tension politique à travers les médias et les plateformes numériques.

Des propos relevant de l’injure et de l’invective ont été tenus, tant par l’opposition que par des membres de notre propre majorité, dont vous êtes l’incarnation. Tout cela n’honore guère notre démocratie et porte atteinte à l’image de marque d’un système qui a toujours été perçu comme une vitrine pour l’Afrique.

L’opinion publique en a fait son sujet de débat, et la presse s’en est largement emparée. Autant nous pouvons comprendre l’attitude belliqueuse et les attaques de nos adversaires politiques, autant notre posture, en tant que majorité aux responsabilités, doit être différente. Comme dit l’adage : « Répondre aux coups de pied de l’âne, c’est se mettre à son niveau ». « Le chien aboie, la caravane passe ».

La riposte virulente de certains de nos militants, loin de vous protéger — vous et votre Premier ministre —, vous dessert. Nous serons toujours l’objet d’attaques de la part de l’opposition, qu’elles viennent d’acteurs politiques, de la société civile ou des médias.

C’est le propre de toute démocratie, même si nous devons déplorer le caractère souvent violent de ces attaques.

Les récentes visites — économique en Chine du Chef du gouvernement, et politique de votre part au sommet Afrique-Amérique — ont été reléguées au second plan.

Nous aurions dû nous les approprier, et surtout en expliquer aux populations les conséquences positives et les retombées pour notre cher pays.

La cession de la dernière base de Ouakam, marquant le désengagement définitif des forces françaises, ainsi que votre visite en ces lieux, est passée sous les radars d’une actualité dominée par des débats stériles.

Nous devons assurément revoir notre communication en tant que majorité au pouvoir. Les Sénégalais sont un peuple façonné par les valeurs ancestrales socio-religieuses de kersa, de yërëmandé et de téguine. Ils abhorrent les propos injurieux et humiliants qui portent atteinte à l’honorabilité et à la dignité humaine — malheureusement devenus monnaie courante.

En votre qualité de Chef de l’État, garant de la paix et de la stabilité, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir inviter les différents protagonistes à une « paix des braves », un gentlemen’s agreement propre à instaurer un climat apaisé et décrispé.

Notre pays ne gagnerait rien à être enfermé dans une atmosphère de campagne électorale permanente, pour reprendre une expression bien connue.

Le parti PASTEF, hier dans l’opposition, a subi une répression forcenée et sanglante, jamais connue dans notre pays : son leader, vous-même, ses cadres et ses militants ont été emprisonnés, torturés — victimes d’une véritable chasse à l’homo pastefien, dont on connaît les conséquences désastreuses.

Tout cela pour avoir voulu exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d’expression et de manifestation.

Aujourd’hui, des acteurs de la presse sont arrêtés pour délit d’opinion : diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs, ou offense au Chef de l’État.

Le communicant que je suis, même s’il déplore certaines dérives verbales, demeure convaincu que les arrestations ne constituent pas une solution. Celle-ci doit être avant tout politique.

C’est pourquoi j’en appelle à votre mansuétude, à votre compassion, et à votre sens aigu de l’humain, afin de créer une dynamique de décrispation et de procéder à l’élargissement des prisonniers d’opinion.

À votre triptyque Djub, Djubal, Djoubanti, je vous demande de bien vouloir y ajouter le Djégeulé et le Djéléélé, qui sont la marque des grands hommes.

En vous remerciant de votre bienveillante attention, et dans l’espoir d’une suite favorable à cette requête,

Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations distinguées et de ma haute considération.

M.Magued Wade