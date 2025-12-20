Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République du Sénégal, son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye( Par Mohamed Fadel)

Monsieur le Président, c’est avec une profonde gratitude que la région de la Casamance, en particulier la ville de Ziguinchor, vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. En effet, ma lettre arrive à un moment crucial, alors que vous vous apprêtez à célébrer bientôt deux années à la tête de notre belle nation, le Sénégal. Au fil de ces mois, nous avons été témoins de nombreux défis, mais aussi d’espoirs, et aujourd’hui, nous nous trouvons dans l’attente d’une résolution définitive concernant la crise de la Casamance.

Cette situation complexe, qui dure depuis des décennies, continue d’affecter profondément la vie de nos concitoyens, et il nous arrive souvent d’entendre des discours qui parlent d’accalmie, parfois même de cessez-le-feu, mais la paix durable qui nous est promise semble toujours en dehors de notre portée. Nous espérons ardemment que votre leadership apportera des solutions concrètes et durables pour mettre fin à ce chapitre troublé de notre histoire, afin que la paix et la prospérité puissent enfin régner en Casamance, permettant ainsi à notre région de renouer avec un avenir serein et prometteur.

Qu’en est-il de l’avancement des négociations en cours avec le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) ? Quelle est la situation actuelle concernant les efforts de déminage ainsi que la réinstallation des personnes déplacées par le conflit ?

Monsieur le Président, il est important de souligner que nous, fils et filles de la Casamance, avons été victimes de stigmatisation depuis le début de cette crise dévastatrice. Partout dans le monde, et en particulier dans notre propre pays, nous sommes souvent perçus comme des rebelles ou des membres du MFDC ce qui est extrêmement difficile à vivre, d’autant plus que cette perception est généralement injustifiée et infondée. Nous nous retrouvons ainsi marginalisés sans raison valable, et il est très compliqué d’accepter cette réalité, surtout lorsque l’on considère les souffrances que notre chère région a endurées au fil des années. En conséquence, nous nourrissons l’espoir qu’une solution définitive et durable sera mise en œuvre pour mettre un terme à ce conflit interminable. Il est essentiel que nous nous unissions pour rechercher et identifier des solutions efficaces qui permettront de sortir Armées sénégalaise, le groupe de Salif Sadio et le groupe de Sésar Atoute Badiatte de cette grave crise, laquelle ne peut être résolue que par le biais d’un dialogue constructif et d’une table de négociation pacifique. En effet, recourir à la violence n’est qu’une réponse nuisible et contre-productive, qui ne fait qu’envenimer les circonstances et causer davantage de souffrances. Il est donc primordial que les deux parties concernées se rassemblent pour engager un dialogue sincère, avec l’objectif d’établir une paix durable et mutuellement bénéfique. Nous devons également veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflits et de tensions entre l’armée et le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC), car la coexistence pacifique est la clé pour sortir de cette impasse et assurer un avenir serein pour tous, permettant ainsi aux investisseurs et aux amis de notre belle région de revenir s’y installer, comme cela se faisait autrefois, afin de retrouver un climat de Paix propice au développement et à la prospérité. Monsieur le Président, nous aimerions attirer votre attention sur deux projets d’une importance capitale pour notre région. Tout d’abord, parlons du projet de construction de l’aéroport international à TOBOR, qui semblait prometteur à ses débuts et avait suscité beaucoup d’espoir au sein de la population. Cependant, force est de constater qu’aujourd’hui, ce projet crucial est tombé dans l’oubli, et personne ne semble en parler ni même s’interroger sur la délocalisation de l’Aéroport International de Ziguinchor. L’objectif de cette délocalisation était de doter notre région d’un aéroport moderne, conforme aux normes internationales, capable d’accueillir des vols réguliers et de favoriser le développement économique et touristique de la Casamance. Nous nous interrogeons donc sur les raisons qui peuvent bloquer la progression de ce projet essentiel pour notre avenir collectif. De plus, Monsieur le Président, nous aimerions également évoquer le projet de construction d’une ligne de chemin de fer reliant Tambacounda à Ziguinchor qui avait été soigneusement planifié et pour lequel toutes les étapes avaient été minutieusement orchestrées par mon collègue Architecte le savant Monsieur Atepa Goudiaby Malheureusement, malgré les promesses et l’enthousiasme suscités, la question du financement semble être restée en suspens depuis trop longtemps, laissant les citoyens de la Casamance dans l’attente d’une réalisation qui pourrait transformer leur quotidien. Ce projet, que nous considérons comme un véritable bijou d’infrastructure, est crucial pour améliorer la connectivité régionale et dynamiser notre économie. À cette lumière, nous nous interrogeons sur ce que vous pensez de l’avancement de ce projet et sur la date à laquelle nous pouvons espérer sa mise en œuvre effective, tant il est vrai que la patience de notre population est mise à rude épreuve face à l’inaction apparente. Monsieur le Président, depuis votre accession au pouvoir, nous espérons ardemment que justice sera enfin rendue pour nos martyrs, mais à ce jour, nous constatons avec une profonde désolation qu’aucune avancée tangible n’a été réalisée. Pourquoi cette justice tant attendue n’a-t-elle toujours pas été mise en œuvre ? Quelles en sont les raisons profondes qui se cachent derrière ce fléau persistant ? Est-il vrai, comme le murmure certains, que la situation est plus compliquée qu’il n’y paraît, qu’il y a des enjeux bien plus grands à considérer ? Pourquoi, malgré les cris et les souffrances des familles endeuillées qui portent le poids de cette perte incommensurable, la Justice demeure-t-elle une promesse non tenue ? De plus, Monsieur le Président, nous sommes gravement préoccupés par l’état déplorable du pont Émile Badiane qui semble souffrir d’une santé fragilisée et menace de s’effondrer à tout moment. Quand pouvons-nous espérer le début des travaux nécessaires à sa restauration et à sa sécurisation ? Les habitants de notre région attendent avec impatience des mesures concrètes et rapides pour garantir la sécurité et la solidité de cette infrastructure essentielle. Monsieur le Président, il est sans doute que la traversée gambienne s’avère extrêmement difficile et constitue, à la fois, une source d’humiliation et de frustration pour les ressortissants casamancais. En effet, les retards incessants ainsi que les nombreux postes de contrôle tout au long de ce parcours ennuyeux entraînent une perte considérable de temps et, par conséquent, un drain financier sévère sur notre communauté, car nous nous voyons obligés de débourser des sommes importantes, souvent disproportionnées par rapport aux frais de voyage habituels. Face à cela, il semble légitime de se poser la question : pourquoi ne pas explorer et mettre en œuvre des solutions alternatives qui pourraient grandement faciliter le voyage de ces ressortissants ? Ces derniers, qui ont déjà enduré tant de souffrances et de désagréments en raison des circonstances actuelles, méritent vraiment un chemin de voyage plus simple et plus accessible. Monsieur le Président, je tiens à attirer votre attention sur la situation alarmante du département de Bignona, qui souffre d’un plateau médical particulièrement déficient. L’hôpital de Bignona, qui devrait être un pilier pour la Santé des habitants de la région, est dans un état lamentable, et ce, depuis trop longtemps. Il est non seulement malade et très délabré, mais également dépourvu de matériel adéquat pour assurer un service de qualité. Le département de Bignona mérite vraiment plus que cette négligence qui perdure. En conséquence, il est impératif de construire un hôpital de niveau 2 ou 3 qui puisse répondre efficacement aux besoins criants des populations. En effet, Bignona manque presque de tout en matière de soins de santé essentiels, alors même que cette département a beaucoup contribué à la réussite de divers projets et a soutenu votre engagement envers le peuple sur demande du premier ministre Monsieur Ousmane SONKO. Je me permets de rappeler que le premier ministre actuel, Monsieur Ousmane Sonko, président du parti Pastef, a été un fervent défenseur de notre cause. Par ailleurs, il serait faux de conclure cette lettre sans soulever la question importante du Port de Ziguinchor, qui, lui aussi, mérite une attention particulière. En effet, lorsque l’on parle de développement économique et de dynamisme commercial, le port de Ziguinchor est un élément central qui ne doit pas être occulté. Il nécessite de manière urgente un élargissement et un drainage sérieux afin de pouvoir fonctionner de manière optimale. Ce port devrait devenir une alternative viable pour contrecarrer les difficultés que nous rencontrons au quotidien sur les routes, notamment à la frontière gambienne, qui posent de nombreux problèmes logistiques. Il est impératif de renforcer de manière significative les moyens et ressources alloués à l’ANRAC, l’Agence Nationale…., afin de garantir le succès de sa mission essentielle en Casamance. En effet, sans un soutien adéquat et des moyens suffisants, il devient quasiment inutile de créer des agences qui manqueraient des outils nécessaires pour assurer non seulement leur existence mais aussi pour pouvoir s’acquitter convenablement de leurs missions. Cela soulève des questions sur l’efficacité des structures mises en place si celles-ci sont laissées à la merci de leur propre insuffisance budgétaire et opérationnelle. Une telle situation pourrait conduire à une déception générale et à une perte de confiance de la part des populations locales qui espèrent voir des résultats tangibles et des réformes bénéfiques pour leur quotidien. Enfin, Monsieur le Président, je ne peux conclure cette lettre sans exprimer ma profonde gratitude envers Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko un véritable héros de la Révolution Sénégalaise. C’est un homme d’une générosité sincère, mal compris par certains, mais aussi d’une rigueur admirable, bien que perçu de manière erronée par les délinquants financiers. Il possède une grande capacité de reconnaissance, mais hélas, certains le voient comme quelqu’un de rancunier ou de haineux. Grâce à cet homme déterminé, nous, les Casamançaise avons unanimement décidé de soutenir votre candidature. Je vous prie instamment de lui accorder une oreille attentive, car son soutien sera déterminant pour la réussite de ce projet ambitieux qui s’inscrit dans la vision du jub jubul jubunty Sénégal 2050.

Mohamed Fadel.

Membre du Conseil des Sages du Mouvement ACD/Casamance

ACD