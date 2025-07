Lettre ouverte à Me Ciré Clédor Ly : Pour un devoir de lucidité ( Par Ministre Thierno Lô)

Mon cher ami Ciré, j’ai lu avec attention et respect ta contribution intitulée « Devoir de convergence », publiée avec l’éloquence et la vigueur que l’on te connaît depuis les bancs du lycée Charles De Gaulle, jusqu’aux combats judiciaires les plus emblématiques de notre pays.

Tu y défends, avec une plume ardente, les causes qui te tiennent à cœur, au nom d’un engagement assumé auprès de ton client et frère politique, Ousmane Sonko. Cet engagement est légitime. Il est celui d’un avocat militant, enraciné dans une quête de justice, d’intégrité et de rupture.

Mais il me revient, en toute fraternité, de partager quelques observations que m’inspire ta tribune, en citoyen républicain libre, soucieux du destin commun de notre Nation.

Le Sénégal n’est pas un champ binaire

En structurant ton propos autour du « Projet » et de ceux qui s’y opposent, tu dessines les contours d’un pays divisé entre “élus de la révolution” et “reliquats d’un ancien régime à éradiquer”. Ce schéma, séduisant sur le plan militant, peut cependant se révéler dangereux pour le pacte national.

La révolution, si révolution il y a eu, s’est exprimée par les urnes, dans les limites constitutionnelles, et doit désormais se traduire par un dépassement des clivages et non par leur durcissement. “Le Sénégal n’est pas à purifier, il est à élever”.

Ministre Thierno Lô

Président Alliance pour la Paix et le Développement ( APD)