“L’État n’est pas une affaire de copains” : mise en garde au ministre de l’Intérieur (Par Magued Wade)

Le marathon budgétaire se poursuit et les ministres se livrent à l’exercice de la défense de leur budget devant le parlement. Le passage du ministre de l’intérieur a attiré notre attention sur certains points .Le ministre de l’intérieur ” droit dans ses bottes ” veut faire régner la discipline devant l’anarchie et l’encombrement urbain?

Les opérations coup de poing de déguerpissement et de désencombrement relèvent plutôt de la Sonaged ou de l’autorité municipale. La mission du ministère de l’intérieur est régalienne , celle fondamentale de renseignement et d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire. Là où l’on attend le ministre c’est sur les moyens logistiques , humains à mettre en oeuvre pour permettre à notre police nationale d’excercer pleinement sa mission de sécurisation. Hélas , nombre de nos commissariats ne disposent pas de locaux adéquats et les véhicules censées effectuer les patrouilles de sécurité sont souvent vétustes sans compter le sempiternel problème du carburant.

Quid des arriérés de salaires de la dernière promotion?

Quid des actions à mener pour éradiquer les agressions et cambriolages par des gangs souvent lourdement armés , qui s’attaquent à des gros commerçants et à des usines ?

A la faveur de des fêtes de fin d’année, les tabliers et marchands ambulantes déguerpis en Octobre reviennent occuper la rue , car pour les pauvres goorgoorlou il faut bien assurer la pitance et envoyer de l’argent au village .Ce qui devrait préoccuper le ministre , c’est aussi la menace djihadiste à nos frontières. Quid des mesures prises pour endiguer ce fléau qui sévit dans la sous- région ?

La discipline monsieur le ministre , relève plus du domaine de l’éducation,et de la sensibilisation que de la force et de la violence.

Monsieur le ministre jamais dans l’histoire politique de notre pays , et même dans les moments de gloire du monopartisme , un ministre de l’intérieur , ne s’est officiellement réclamé de surcroît devant la représentation nationale , de son amitié avec le premier ministre! L’Etat ce n’ est pas une affaire de copains et d’amis. C’est un sacerdoce et un service public rendu au peuple souverain.

Jeter un coup d’œil sur vos prédécesseurs de la trempe de Vadiodio Ndiaye , Mamadou Dia, Jean Collin, Médoune Fall, Djibo leyti Kâ, les généraux Cissé, Niang ,, Makhtar Cissé Madieng khru dieng. La liste n’est pas exhaustive.

Assumez votre amitié avec votre client , dans la sphère privée , personne ne vous le reprochera. Dans cette déclaration l’on pourrait même s’interroger sur un conflit d’intérêt.

Monsieur le ministre de l’intérieur, la stratégie de communication et le devoir de réserve sont des fondamentaux pour ceux que exercent dans les arcanes de l’Etat.

Mr Wade Magued doyen