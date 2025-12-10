Le gouvernement sénégalais a enclenché une nouvelle étape dans la réforme de son administration en lançant un audit physique et biométrique destiné à clarifier les effectifs et mieux encadrer la masse salariale. Pour le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, cette opération vise à poser les bases d’un système intégré de gestion des ressources humaines, indispensable à une administration performante et transparente. Près de 189 000 agents sont désormais recensés, et un cabinet spécialisé accompagnera les autorités dans cette démarche de modernisation.

Le ministère de la Fonction publique servira de terrain pilote dès ce mois de décembre avant un déploiement global prévu de janvier à mars.

L’audit sera complété par une plateforme numérique regroupant l’ensemble des agents, y compris ceux relevant de statuts spécifiques comme les militaires, paramilitaires et magistrats. Confiant, Olivier Boucal annonce une restitution des résultats en avril, espérant que cette nouvelle approche rompt avec les échecs des audits précédents et permette enfin d’obtenir des données fiables pour une gestion publique plus efficace.