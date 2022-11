Le chef du parti conservateur nationaliste au pouvoir en Pologne, et éphémère Premier ministre de 2006 à 2007, Jaroslaw Kaczynski, a déploré ce week-end la faible natalité dans son pays, qu’il a attribuée à la consommation excessive d’alcool par les jeunes femmes, s’attirant une avalanche de critiques dans l’opposition et dans les médias indépendants.

Prenant la parole samedi à Elk (nord-est), il a estimé que la démographie polonaise souffrait, entre autres, d’une “certaine attitude des gens et notamment des dames”. “Si on voit se maintenir la situation où, jusqu’à 25 ans, les jeunes femmes boivent autant que les hommes du même âge, il n’y aura pas d’enfants. Rappelez-vous qu’un homme, pour devenir alcoolique, doit dépasser la mesure pendant vingt ans en moyenne (…) et une femme pendant seulement deux ans”, a-t-il dit.