L’Entente SYTJUST-UNTJ enclenche une grève de 72 heures à partir de mercredi

L’Entente SYTJUST–UNTJ, un syndicat regroupant les travailleurs de la justice, a décrété un nouveau mot d’ordre de grève de 72 heures pour les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 août 2025, selon un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik.

L’Entente exige notamment « l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2, le reclassement des fonctionnaires et des agents non fonctionnaires des hiérarchies B et C du ministère de la Justice dans les corps correspondants, ainsi que la satisfaction de l’ensemble des points de revendication contenus dans les préavis de grève déposés les 7 et 15 février 2025 ».

Se disant « conscients des difficultés que rencontrent les justiciables », les travailleurs de la justice assurent qu’ils seront pleinement disponibles les lundi 4 et mardi 5 août 2025 afin de permettre aux citoyens d’accéder aux services publics de la justice.

Dans le même document, l’Entente SYTJUST–UNTJ place le gouvernement devant ses responsabilités. « Le déroulement ou la levée de ce mot d’ordre dépend exclusivement des réponses qu’il apportera aux revendications légitimes et élémentaires des travailleurs de la justice », avertissent les syndicalistes.

Selon ces derniers, il est urgent et impératif que le gouvernement organise des rencontres décisives et décisionnelles avec les syndicats de la justice, en y associant directement les ministres de la Fonction publique, de la Justice, des Finances et du Budget.

« Enfin, il est urgent que les autorités mettent fin à la crise qui secoue le service public de la justice en adoptant une démarche fondée sur la proactivité, l’écoute et l’ouverture au dialogue », conclut le communiqué.