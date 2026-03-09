L’effondrement du royaume de Peter Gabriel( Par Dr Ahmed Khalifa Niasse)

Le complot mondial contre l’Islam dure depuis quinze siècles. Partout l’Islam est attaqué. Aux plans militaire, médiatique……Bien des poètes célèbres ont été payés et utilisés comme mercenaires pour travailler contre l’Islam.

Cela a été le cas ces cinquante dernières années. Où Peter Gabriel, gay notoire, est venu nous prendre une voix de rossignol tout à fait innocente. Et il l’a mobilisée contre l’Islam.

Le premier pas c’était d’acheter Walfadjri pour en changer le nom. Parce que Walfadjri c’est un verset coranique, c’est un chapitre du Coran.

On l’a visée parmi tant d’autres.

Youssou Ndour a fait, en son temps, une OPA sur Walfadjri pour l’acheter. À un milliard deux cents millions( 1.200.000.000) CFA. Avec mon frère cadet et notre sœur Salma nous avons refusé de vendre. Et nous avons eu raison.

Aujourd’hui cette montagne bâtie dont le sommet s’appelait Pape Cheikh Diallo s’est effondrée. Parce que ce media n’a fait que promouvoir l’homosexualité à sa façon.

C’est ainsi que de soit disant Imams ou de faux oustaz fréquentaient la maison qu’habitait Pape Cheikh Diallo où ils organisaient leurs partouzes. Y participaient-ils activement ou y étaient-ils seulement pour la bénédiction ?

Dans les deux cas c’est tout comme.

J’ai entendu dire par ces avocats du diable que je suis fâché, je suis un coléreux, que je suis fâché contre eux…..

Je le suis à l’occasion, à cause d’eux. Parce qu’ils se sont mis à émettre de faux hadiths . En disant que pendant le Ramadan après que le muezzin a fait le dernier appel pour la prière du matin il faut s’éloigner de sa femme.

Or ceci est le contraire de la vie du Prophète ( psl). Il avait une vie sentimentale avec ses femmes tout à fait normale pendant les journées du Ramadan.

Si on ne nous enseigne pas Mohamed( psl )on nous enseigne Satan.

Or c’est contre cet enseignement que je voudrais consacrer le reste de ma vie. Contre Peter Gabriel et son royaume qu’il a édifié au Sénégal.

Et nous savons que le nouveau scandale homosexuel du Sénégal est parti de soixante quinze kilomètres en amont de Paris. Nous savons aussi que le groupe comprenant la TFM est parti de Peter Gabriel. Il en est l’initiateur, le penseur. Il en est le ” bienfaiteur”.

Les Sénégalais doivent être éveillés. Et ce ne sont pas les bling bling de TFM qui vont nous décourager.

Tout combat contre l’homosexualité passe par un combat contre ce groupe de la TFM.

Ce n’est pas un combat personnel. C’est un combat religieux. Un combat de principe. Nous ne sommes pas des animaux. Vous le savez bien. “Quartier Général” veut dire la généralisation de la sexualité tout azimut. C’est ça qu’on généralise. Le quartier c’est celui qu’habitait Pape Cheikh Diallo. Et que tous ces oustaz là fréquentaient de jour comme de nuit. À tout moment et à leur guise. Il est temps de les démasquer. Je les demasquerai.

Je suis un descendant du Prophète (psl). Je continuerai son combat.

Dr Ahmed Khalifa Niasse