Une première historique pour le continent africain : Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l’Associates in Research and Education for Development (ARED), a été désigné lauréat du prestigieux Prix Yidan 2025 pour le développement de l’éducation. Cette distinction mondiale, décernée par la Fondation Yidan Prize, place l’Afrique sous les projecteurs de l’innovation pédagogique.

​Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, Mamadou Amadou Ly n’a pas caché son émotion et sa fierté face à cette reconnaissance. Il a qualifié le Prix Yidan de « plus haute distinction dans le domaine de l’éducation », l’assimilant à un « Prix Nobel ».

​« Ce prix mondial vient d’être gagné pour la première fois en Afrique », a-t-il déclaré. Il a tenu à souligner qu’il s’agissait d’une victoire collective pour toute son équipe, pour le Sénégal, et pour l’ensemble du continent.

​Les langues nationales, clé de l’innovation

​À la tête d’ARED depuis 35 ans, Mamadou Amadou Ly a basé son travail sur un constat critique : selon les données, 53% des enfants de 10 ans dans les pays à faible revenu ne parviennent pas à lire et comprendre un texte simple, un chiffre aggravé par la pandémie de Covid-19 (plus de 60%).

​L’analyse d’ARED a mis en lumière un obstacle majeur : la langue d’enseignement. Près de 37% de ces enfants ne comprennent pas la langue dans laquelle ils étudient. Au Sénégal, une étude a même révélé que 71% des élèves de CE1 et CM1 sont confrontés à cette barrière linguistique.

​C’est précisément en s’attaquant à ce problème que ARED s’est distingué.

​« En utilisant nos langues nationales, nous pouvons transformer le monde de l’éducation », a affirmé le lauréat. C’est cette approche innovante, qui mise sur la valorisation des langues maternelles comme leviers d’apprentissage, qui a convaincu le jury international.

​Un partenariat fructueux avec l’État sénégalais

​Mamadou Amadou Ly a également salué la collaboration étroite et fructueuse avec le ministère de l’Éducation nationale. ARED travaille main dans la main avec les écoles publiques, en s’alignant sur les politiques nationales d’éducation.

​« Cette réforme d’utilisation des langues nationales est en train de prendre une dimension extraordinaire », s’est-il félicité, remerciant également les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu leurs innovations et la collecte de données fiables.

​Grâce à cette distinction et aux moyens financiers qui l’accompagnent, ARED et ses partenaires pourront accélérer leurs initiatives de transformation. Le directeur exécutif a notamment évoqué l’utilisation d’outils modernes, comme l’intelligence artificielle, pour amplifier l’impact de leurs programmes.

​Ce Prix Yidan 2025 confirme le rôle pionnier du Sénégal dans la recherche de solutions adaptées aux défis éducatifs africains et consacre une approche longtemps défendue : celle de faire des langues nationales le socle d’un apprentissage plus efficace et d’une véritable émancipation