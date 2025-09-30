Une première historique pour le continent africain : Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l’Associates in Research and Education for Development (ARED), a été désigné lauréat du prestigieux Prix Yidan 2025 pour le développement de l’éducation. Cette distinction mondiale, décernée par la Fondation Yidan Prize, place l’Afrique sous les projecteurs de l’innovation pédagogique.
Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, Mamadou Amadou Ly n’a pas caché son émotion et sa fierté face à cette reconnaissance. Il a qualifié le Prix Yidan de « plus haute distinction dans le domaine de l’éducation », l’assimilant à un « Prix Nobel ».
« Ce prix mondial vient d’être gagné pour la première fois en Afrique », a-t-il déclaré. Il a tenu à souligner qu’il s’agissait d’une victoire collective pour toute son équipe, pour le Sénégal, et pour l’ensemble du continent.
Les langues nationales, clé de l’innovation
À la tête d’ARED depuis 35 ans, Mamadou Amadou Ly a basé son travail sur un constat critique : selon les données, 53% des enfants de 10 ans dans les pays à faible revenu ne parviennent pas à lire et comprendre un texte simple, un chiffre aggravé par la pandémie de Covid-19 (plus de 60%).
L’analyse d’ARED a mis en lumière un obstacle majeur : la langue d’enseignement. Près de 37% de ces enfants ne comprennent pas la langue dans laquelle ils étudient. Au Sénégal, une étude a même révélé que 71% des élèves de CE1 et CM1 sont confrontés à cette barrière linguistique.
C’est précisément en s’attaquant à ce problème que ARED s’est distingué.
« En utilisant nos langues nationales, nous pouvons transformer le monde de l’éducation », a affirmé le lauréat. C’est cette approche innovante, qui mise sur la valorisation des langues maternelles comme leviers d’apprentissage, qui a convaincu le jury international.
Un partenariat fructueux avec l’État sénégalais
Mamadou Amadou Ly a également salué la collaboration étroite et fructueuse avec le ministère de l’Éducation nationale. ARED travaille main dans la main avec les écoles publiques, en s’alignant sur les politiques nationales d’éducation.
« Cette réforme d’utilisation des langues nationales est en train de prendre une dimension extraordinaire », s’est-il félicité, remerciant également les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu leurs innovations et la collecte de données fiables.
Grâce à cette distinction et aux moyens financiers qui l’accompagnent, ARED et ses partenaires pourront accélérer leurs initiatives de transformation. Le directeur exécutif a notamment évoqué l’utilisation d’outils modernes, comme l’intelligence artificielle, pour amplifier l’impact de leurs programmes.
Ce Prix Yidan 2025 confirme le rôle pionnier du Sénégal dans la recherche de solutions adaptées aux défis éducatifs africains et consacre une approche longtemps défendue : celle de faire des langues nationales le socle d’un apprentissage plus efficace et d’une véritable émancipation