Le Sénégal a besoin de « paix », déclare le Khalife des Layènes

« Nous devons tous appeler à la paix et éviter la violence car le pays a besoin de paix. C’est dans la paix que nous pouvons cultiver le vivre ensemble et la tolérance », a dit le religieux qui a formulé des prières pour la paix au Sénégal en soulignant que « Diamalaye a toujours été un foyer de paix ».

Le guide religieux a prié pour le peuple turc suite au séisme qui a secoué le pays devant les représentants diplomatiques au Sénégal dont celle du pays de Erdogan, invité d’honneur de l’évènement.

Des milliers de fidèles de la communauté Layène ont convergé mardi et mercredi à Cambérène, Ngor et Yoff, pour les célébrations du 143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Cette année, l’édition était axée sur le thème : “La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi”.

Seydina Limamou Lahi de son vrai Limamou Thiaw, pêcheur et agriculteur de la communauté Lébou de Yoff, a lancé son Appel le 24 mai 1883. Il est décédé en 1909. Il prônait le retour vers un « islam rigoureux ».