Dans un rapport les Nations Unies pointent l’insuffisance des politiques actuelles pour limiter le réchauffement climatique sous les 1,5°C d’ici la fin du siècle. Selon les projections de l’organisation, on se dirige en effet plutôt vers une augmentation des températures moyennes catastrophique de 2,8°C.

Les Accords de Paris sur le Climat et les COP successives ont-ils servi à quelque chose ? L’ONU sonne en effet une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Car selon l’organisation, avec la réalité des politiques actuelles, il est improbable que l’humanité parvienne à limiter la hausse des températures moyennes sous les 1,5°C d’ici 2030.

Dans le rapport publié une semaine avant le début de la COP27 qui doit se tenir en Egypte, on peut lire que les engagements faits lors de la COP26 à Glasgow l’année dernière “n’ont permis qu’une différence négligeable par rapport aux prédictions d’émissions pour 2030” – tout en soulignant que les progrès de ces 12 derniers mois ont été “largement inadéquats”.

L’ONU tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur le réchauffement climatique

Limiter le réchauffement climatique sous les 1,5°C d’ici 2030 aurait permis de limiter la dégradation environnementale rendant la vie telle que nous la connaissons actuellement peu à peu impossible dans plusieurs régions du monde. En l’état, on se dirige plutôt vers une augmentation supérieure à 1,8°C à l’échéance 2030, et une augmentation de 2,8°C extrêmement inquiétante pour la fin du 21e siècle.

L’ONU estime que les promesses des différents États manquent d’ambition et n’auront probablement pas l’effet escompté. Selon les calculs de l’organisation, ces mesures ne limiteront en réalité le réchauffement que dans une fourchette entre 2,4°C et 2,6°C d’ici la fin du siècle. Et encore, si l’implémentation de ces promesses est faite correctement.

De sorte qu’il devient de plus en plus probable selon l’ONU que l’on atteigne plutôt le chiffre de 2,8°C d’augmentation des températures moyennes d’ici la fin du siècle. Selon le rapport, il n’est plus possible d’éviter d’implémenter des changements sociétaux et infrastructurels majeurs. La production et livraison d’énergie, le fonctionnement de l’industrie, les modes de transports, la construction…

Le rapport liste de nombreuses recommandations pour tenter d’inverser la tendance. Mais pour atteindre l’objectif de limiter la hausse des températures sous les 1,5°C il faudrait réduire les émissions de CO2 de 45% d’ici 2030. Une proportion ramenée à 30% si on abandonnait l’objectif des 1,5°C et tablait plutôt sur une limitation sous les 2°C.

“Transformer nos systèmes en seulement 8 ans est-il un défi majeur ?

Oui. Mais peut-on réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre autant qu’il ne serait nécessaire dans ce laps de temps ? Peut-être pas. Mais nous nous devons d’essayer quand même. Chaque dixième de degré compte pour les communautés les plus vulnérables, les espèces et écosystèmes en danger, et pour chacun d’entre-nous”, conclut le rapport.