Lat Diop maintenu en prison: Ses avocats saisissent le bâtonnier pour…

Les avocats de Lat Diop, ancien ministre et directeur général de la Lonase, préparent une offensive médiatique pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un acharnement judiciaire à l’encontre de leur client, rapporte L’Observateur.

Malgré deux décisions de mise en liberté provisoire, Lat Diop reste détenu depuis septembre dernier, en raison des appels systématiques du Parquet général, rappelle la même source.

Déplorant également un lynchage médiatique, ses avocats ont saisi le bâtonnier, Me Aly Fall, pour obtenir l’autorisation de tenir une conférence de presse. Leur objectif : informer l’opinion publique et rétablir l’équilibre dans le traitement de cette affaire, tout en garantissant une communication mesurée et responsable, indique le quotidien du Groupe futurs médias.