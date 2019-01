Lara Fabian fête son anniversaire : retour sur l’évolution de son look

La chanteuse Lara Fabian fête, ce 9 janvier 2019, son 49e anniversaire. Le temps a passé depuis que l’artiste, fille d’un couple belgo-sicilien, démarrait ses études musicales au Conservatoire de Bruxelles en 1978 puis connaissait ses premiers succès avec le disque Lara Fabian en 1991.

La chanteuse, qui épousera la nationalité canadienne en 1996, partira tenter sa chance au Canada à 20 ans. C’est le premier tournant de sa carrière, un jalon aussi important que sa participation à l’Eurovision 1988 (elle terminera 4e) sous les couleurs du Luxembourg. Son deuxième album est sorti en 1994 avec un succès certain, mais le grand public va surtout la découvrir en 1997 avec l’énorme popularité de son troisième disque, Pure, contenant nombre de chansons cultes (Je t’aime, Tout). Johnny Hallyday chantera avec elle au stade de France un mémorable Requiem pour un fou l’année d’après. Lara Fabian refera carton plein en 1999 avec la sortie d’un album portant lui aussi son nom, mais chanté en anglais.

Les années s’écoulent, les disques sortent et la chanteuse, qui a rejoint les Enfoirés, tente des aventures variées. Chanson des films A.I., signé Spielberg et du cartoon photoréaliste Final fantasy les créatures de l’esprit ainsi que quelques duos d’anthologie avec Maurane (Tu es mon autre). Mais le succès perd un peu de souffle et en 2013, Lara Fabian est lâchée par Universal, alors dirigée par Pascal Nègre. Elle participera comme jurée à différents télécrochets : l’éphémère The best le meilleur artiste sur TF1 en 2013, mais aussi en 2018 La voix saison 6, la version québécoise de The Voice, aux côtés notamment de Garou. Fin 2017, Lara Fabian a publié Camouflage, un nouvel album en anglais qu’elle défend lors d’une tournée internationale. Papillon, son 14e album, intégralement réalisé à Montréal, sortira le 8 février 2019 avec onze nouvelles chansons qu’elle a coécrites et co-composées avec différents collaborateurs, notamment Sharon Vaughn.