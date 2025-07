Lamine « Sen Petit Gallé » tué d’une manière atroce, Ngoné Ndour retrace le film du drame

Lamine Diallo, jeune artiste révélé au grand public lors de l’édition 2022-2023 de l’émission “Sen Petit Gallé”, est décédé ce mardi 1er juillet 2025, dans des circonstances dramatiques. Selon les informations relayées par la RFM, le jeune homme, résidant à Mbour, aurait été poignardé au cours d’une bagarre, survenue dans la journée.

Âgé d’une vingtaine d’années, Lamine Diallo était étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où il poursuivait ses études dans le département de Lettres modernes. Il avait récemment décroché son baccalauréat et venait tout juste de boucler ses premières épreuves universitaires, avant que sa vie ne soit brutalement fauchée.

D’après les premiers éléments relayés par Ngoné Ndour via la Radio Futurs Médias (RFM), Lamine aurait été mortellement poignardé aux environs de midi, dans le cadre d’une altercation avec un de ses amis. La nouvelle a été confirmée par Ngoné Ndour, directrice de la maison de production Prince Arts, productrice de l’émission Sen Petit Gallé, qui s’est exprimée sur les ondes de la radio : « On a eu cette information et j’ai appelé sa maman qui l’a confirmée. Apparemment, il a été poignardé hier vers midi par un de ses amis. J’ai eu l’information vers 17-18h. Je n’ai pas assez de détails. Ils m’ont juste dit que c’était une bagarre. »

Toujours selon Ngoné Ndour : « Lamine était un candidat de Sen Petit Gallé, qui faisait partie de l’édition 2022-2023. Un garçon studieux, très calme. On a que de beaux souvenirs avec lui. Il était étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop. Il y a à peu près un mois, il est passé au bureau pour nous rendre visite. »