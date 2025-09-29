L’AMCOW à Dakar: une session historique pour l’avenir de l’eau en Afrique

L’ouverture de la 14e session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) a eu lieu ce Lundi, à Dakar, marquant un tournant décisif pour la gestion de l’eau et de l’assainissement sur le continent. Présidée par le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, cette rencontre a pour ambition de jeter les bases d’une nouvelle stratégie pour l’Afrique post-2025, en ligne avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

​Lors de son discours, M. Dièye a souligné l’importance de transformer les ressources hydriques en un levier de résilience, de prospérité et de dignité pour tous. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les nations, de mobiliser davantage de ressources financières et de promouvoir l’innovation technologique. L’objectif est de consolider une “hydrodiplomatie” qui servira de pilier pour la paix, la solidarité et le développement.

​De son côté, le secrétaire exécutif de l’AMCOW, Rashid Mbaziira, a rappelé les progrès accomplis au cours des 25 dernières années tout en mettant en lumière les défis persistants. Il a plaidé pour une action immédiate afin de garantir une Afrique résiliente, sécurisée et inclusive. Les consultations régionales ont déjà permis de dégager une position commune axée sur l’innovation, l’inclusion et une gestion durable des ressources en eau, qui sera soumise aux dirigeants africains.