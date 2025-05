L’ambassadeur d’Israël au Sénégal hué à l’UCAD : Yuval Waks chassé par des étudiants pro-palestiniens

Présent au Sénégal depuis quelques semaines, le diplomate Yuval Waks, ambassadeur d’Israël, a entrepris une série de visites à caractère diplomatique et symbolique dans la région de Dakar, souvent teintées de messages perçus comme de la propagande. Mais ce mardi 28 mai, sa tournée a été brutalement interrompue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Alors qu’il se trouvait sur le campus social de l’UCAD où il tentait d’animer une conférence dont le thème pratiques des relations internationales et accords entre les états, Yuval Waks a été pris à partie par des étudiants brandissant des pancartes et des drapeaux palestiniens. Ces derniers ont scandé des slogans hostiles à l’État israélien, dénonçant les bombardements incessants sur la bande de Gaza. « Pas d’ambassade pour un État criminel ! ». «Non au genocide à Gaza» et «Free Palestine ».

Les manifestants réclamaient la fin des hostilités ainsi que l’indépendance de la Palestine. Face à la tension grandissante, le diplomate israélien a été contraint de quitter précipitamment les lieux. Il est important de rappeler que le Sénégal, historiquement solidaire de la cause palestinienne, ne dispose pas d’ambassade d’Israël sur son sol.

L’ex-président Macky Sall avait tenté un rapprochement diplomatique inédit avec l’État hébreu, allant jusqu’à envisager l’ouverture d’une ambassade, avant de reculer sous la pression populaire.

Ce climat tendu illustre la profonde hostilité d’une partie de la société sénégalaise à l’égard de la politique israélienne en Palestine. Une posture renforcée ces derniers mois par les nouvelles particulièrement tragiques en provenance de Gaza