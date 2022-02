Nombreux sont ceux qui l’ont perdu de vue, l’a croyant au rang de ces géants partis au royaume de la vérité et scrutant, avec intérêt, ce que sont devenus ces pays qu’elle et son mari ont servi leur vie durant. Mais, il n’en est rien. Elle est là, bien vivante et déterminée à rester avec les Sénégambiens aussi longtemps qu’Allah le lui permettra. Coura Mbissane, la jongoma, la nymphe qui a causé tant de nuits blanches au virtuose de la Kora et fait des triturer les méninges des millions d’hommes qui, à défaut de l’avoir comme épouse, en ont fait la femme de leur rêve.La muse de leur fantasme. Coura Mbissane, la doublure de Lalo Kéba Dramé, le plus grand Koriste que le Sénégal, la Guinée Conakry de Sékou Touré et la Gambie se sont disputés la nationalité, est là.

Et Kéwoulo l’a retrouvé à la Sicap Liberté 4 dans une modeste demeure qui, jadis, avait été lieu de retrouvailles des pontes de la République. Et bien que très éloignée de la vie publique, la muse de Lalo Kéba Dramé a tenu à témoigner de ce qu’a été sa vie aux côtés de son homme. De son amour éternel. Parler de Lalo Kéba Dramé sans évoquer Coura Mbissane, c’est comme raconter le parcours victorieux du Sénégal au dernier championnat d’Afrique de Football sans rappeler le rôle extrêmement important de Sadio Mané. Le meneur d’homme et le faiseur de buts. Elle a été de tous les derniers combats de Lalo Kéba. Sa doublure, celle qui a assuré les arrières et permis à son «champion de mari» d’aller challenger le monde de la culture et des arts.

Mariée très tôt à Lalo, Coura Mbissane est devenue veuve après tout juste cinq années de mariage. A 18 ans, alors que les filles doivent commencer à entrer dans leur vie d’adulte, elle a perdu tout gout à la vie après avoir connu tous les bonheurs possibles qu’une femme peut espérer connaitre avec son mari. Et, après avoir reçu tous les honneurs des grands de ce monde, elle est redevenue celle qu’elle a toujours été: Rokhaya Dieng. Parce que, à l’état civil, c’est cela son nom. Et si ce nom n’évoque rien à personne en dehors de ses intimes, Coura Mbissane, lui, est connu à travers le monde. A l’origine, Coura Mbissane, c’est une des nièces du président Léopold Sédar Senghor, le fils de Yaa Gnilane. Cette nièce de Senghor était charmante et populaire. Et tous les hommes riches et puissants, qui voulaient avoir leurs entrées au palais de l’oncle, devaient conquérir le cœur de Coura Mbissane. Et les conquérants étaient nombreux et ne se sont pas facilité la tâche. En son temps, dans cette bourgeoisie dakaroise, rien ne se faisait sans la présence des griots et des hagiographe, des laudateurs.

Et le griot VIP de cette période, c’était Lalo Kéba Dramé; il était jeune, beau et maitre de son art. Il était le Youssou Ndour de son époque. Et c’est tout naturellement que Coura Mbissane a toujours fait appel à lui pour lui tenir compagnie et continuer “d’empêcher les hommes de dormir” (yaama téré nélew) du sommeil du juste….même dans le lit de leurs épouses. Coura Mbissane, c’est le nom de cette nièce de Senghor que Lalo Kéba Dramé a décidé de donner à la nymphe qu’il a rencontrée à la gare routière de Kaolack et qu’il finira par épouser. “Il avait fait savoir à Senghor et à Daouda Kaïraba Diawara qu’il était à la recherche de son épouse, une femme dont les marabouts avaient annoncé la venue. On lui a dit que cette femme ferait son bonheur. Et sera la gardienne de ses œuvres. David Diawara s’est engagé à rebaptiser cette femme le jour où Lalo lui annoncera l’avoir rencontrée. Et Senghor, aussi, a promis de faire mon baptême. Finalement, quand il m’a rencontrée et l’a dit à Léopold Sédar Senghor, ce dernier s’est précipité pour me rebaptiser, en me donnant le nom de Coura Mbissane.” A rappelé Rokhaya Dieng.

Si Senghor a ravi la vedette à Sir Daouda Kaïraba Diawara pour baptiser la nymphe de Lalo, c’est le président gambien qui va coiffer le Sénégalais au poteau, en offrant des voyages de noces au couple, à Washington DC. Là-bas, logé à l’ambassade de Gambie, le couple aura même l’opportunité d’être les hôtes d’honneur du président Daouda Diawara pendant 5 mois. Ensuite, aux Nations Unies comme à Londres où ils se sont rendus, Lalo et son épouse sont reçus comme des stars. En Angleterre, la Reine Elizabeth les a reçus au château de Buckingham et a offert une bague en diamant à la dulcinée de celui qu’elle définissait comme «l’homme aux doigts de fée». Le diamantaire El’hadji Sékou Baba de Monrovia a offert à Coura Mbissane une montre en diamant. Au sommet de son art, Lalo avait remporté trophée sur trophée dont le Manding Conférence. Mais, après cinq ans, cinq mois et cinq jours de mariage, la vie de fée de Coura Mbissane s’est estompée. Elle venait d’avoir 18 ans, son mari en a eu 47.

«Un matin, il ne se sentait pas bien. Il m’a regardée dans les yeux et m’a dit: «Coura, je dois faire un long voyage, mais cette fois-ci, tu ne feras pas partie du voyage… Mon heure a sonné, certains pensent que l’on m’a marabouté mais ce n’est pas vrai. Il y aura une floraison de radios au Sénégal. Mais ne quitte jamais Radio Sénégal car toutes mes œuvres se trouvent dans cette radio. Si tu pars, personne ne le perpétuera et les générations futures ne me connaîtront pas. Je n’ai pas un fils, et ma fille est encore un bébé. Coura tu as été plus qu’une femme pour moi, tu es mon enfant.» Ce sont ces recommandations qui me retiennent encore à Radio Sénégal.» S’est rappelée Rokhaya Dieng. Et depuis cette recommandation, Coura Mbissane est restée fidèle à Lalo et à son ouvre. Aujourd’hui, à 67 ans, Coura Mbissane jadis entourée et protégée par ses guéérs (nobles) est presque oubliée. La plupart de mes bienfaiteurs ne sont plus de ce monde et leurs enfants ont oublié. » Dit-elle souvent avec un brin de regret dans la voix. Parce que si elle en est arrivée à regretter ses guéér qui sont partis à jamais au royaume de la vérité, c’est qu’avec Lalo Kéba Dramé ils n’ont jamais eu d’enfant et le virtuose de la Kora n’avait jamais cherché, de son vivant, à protéger ses œuvres artistiques, ce qui constitue un manque énorme à gagner pour celle qui, dans la misère mais dans la dignité, continue de perpétuer l’immense œuvre du virtuose de la Kora.