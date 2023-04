L'accusation d'Atépa contre les monopolistes côtiers: "C'est une mafia dont on doit se débarrasser"

“La gestion côtière est sans aucun doute le plus grand scandale à Dakar” croit Pierre Goudiaby Atépa.

Le Président d’honneur de la Plateforme pour l’environnement et la réappropriation du littoral (Perl) a dénoncé, dans les colonnes de Jeunes Afrique, l’accaparement du littoral dakarois par ce qu’il qualifie de mafia. “C’est une mafia dont il faut se débarrasser, martèle-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique. Alors que le domaine public maritime est inaliénable, une clause permet de le déclassifier pour cause d’utilité publique. Or, par le jeu de la corruption, de très nombreux individus, dont des personnalités établies, obtiennent des déclassifications “d’utilité privée” pour spéculer sur la plage dont tout le monde devrait pouvoir profiter”.

“Mais, sans volonté politique, c’est impossible, concède-t-il. Malgré ce constat sombre, la bataille n’est pas perdue. Pour preuve, après plus de vingt ans à le réclamer, l’aménagement de la corniche ouest est enfin en cours de réalisation. Un signal positif qui, je l’espère, en annonce d’autres”.