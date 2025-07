La gendarmerie renforce ses rangs : 50 officiers issus de huit pays diplômés du cours d’application des officiers de gendarmerie

La cérémonie de sortie de la 18e promotion du Cours d’Application des Officiers de Gendarmerie (CAOG) s’est tenue ce mercredi 16 juillet 2035 au Quartier général Mame Bounama FALL de Ouakam. Ce moment solennel marque la fin d’un parcours intensif de dix mois pour 50 officiers-élèves, dont trois femmes, venus de huit pays africains : le Sénégal, la République de Guinée, le Gabon, le Congo, le Cameroun, Madagascar et le Togo.

Présidée par le Général de division, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, la cérémonie a rassemblé des représentants diplomatiques, des autorités militaires, civiles, religieuses et coutumières. Elle consacre la réussite d’un cycle de formation exigeant alliant instruction militaire, juridique, professionnelle et entraînement physique.

Composante essentielle de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale, le CAOG est reconnu École nationale à vocation régionale (ENVR). Depuis sa création, il a formé 766 officiers, dont 292 Sénégalais et 464 étrangers issus de 18 pays africains. Véritable pilier de la coopération sécuritaire régionale, le CAOG continue de renforcer les capacités des forces de sécurité du continent.

La 18e promotion vient ainsi enrichir les rangs de la Gendarmerie d’officiers aguerris, préparés à exercer des fonctions de commandement et à assumer des responsabilités stratégiques. Cette initiative s’inscrit dans la vision de professionnalisation et d’intégration régionale prônée par les autorités sénégalaises et leurs partenaires africains.

Avec la RTS