“La déclaration de politique générale n’existe plus dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale”, exprime Ayib Daffé

Les députés de la Coalition Yewwi Askan Wi ont tenu un séminaire ce mercredi dans un hôtel de la place pour analyser le document pluriannuel de programmation économique et budgétaire qu’on appelle communément DPBEP, 2025/2027 et qui sert de référence à l’élaboration de la loi de finance de l’année.

Suite à la réunion, les parlementaires ont fait face à la presse. Ayib Daffé parlant au nom de ses collègues est revenu sur quelques sujets, dont le règlement intérieur dénonçant des falsifications et sur la déclaration de politique générale du Premier ministre.

Le parlementaire qui dit déceler des manquements sur le règlement intérieur. Il a révélé que « la dernière modification du règlement intérieur date octobre 2019 et cette modification est motivée partiellement par la suppression à l’époque du poste du Premier ministre ».

« Le règlement intérieur qui est une loi organique de la République du Sénégal, qui complète et précise la constitution pour l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale en a tenu compte en sortant toutes les dispositions qui concernent le Premier ministre dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale », a fait savoir le nouveau président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.

Selon lui, la loi du 11 octobre 2019 déclare en son article 3, « au titre 3, sont abrogés les dispositions des articles 97, 98, 99. En conséquence, sont supprimés les chapitres 21, 22, 23 du règlement intérieur. Et depuis cette date il n’y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».

Par conséquent, poursuit-il, « tout ce qui est lié à la déclaration de politique générale du Premier ministre ne figure plus dans ce règlement intérieur. Ça n’existe plus. C’est supprimé de la loi de 2019. Le délai de huit jours pour tenir la déclaration de politique générale dans les trois mois ne figure plus. La motion de censure ne figure plus dans notre règlement intérieur. La question de confiance ne figure plus dans le règlement intérieur ».

À en croire Ayib Daffé, en 2021 sous l’ancien régime, les députés ont restauré le poste de Premier ministre, mais aucune autre loi n’a été votée pour restaurer le Premier ministre. « Dans le règlement intérieur, le Premier ministre n’y est pas, il n’existe pas. Il n’y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet de préciser les modalités d’organisation et de tenue d’une déclaration de politique générale d’une motion de censure et d’une question de confiance », a fait savoir le parlementaire.