Kounkané : ENDA – santé participe à la prise en charge médicale gratuite des adolescentes

Plusieurs jeunes âgées de 14 à 19 ans ont bénéficié hier mardi de soins de santé gratuits au poste de santé de Kounkané, département de Vélingara (sud), dans le cadre de la prévention de l’anémie et de la supplémentation en fer des adolescentes, a appris le correspondant du portail web Kewoulo à Kolda.

‘’ Vu l’importance de cette tranche d’âge dans le système de santé, une journée de consultation médicale a été organisée à leur intention par le district sanitaire de Vélingara en collaboration avec ENDA santé afin de les prévenir et les sensibiliser sur les bienfaits du fer et les conséquences liées à sa carence’’, a expliqué Mohamed Diallo, l’infirmier chef de poste de Kounkané.’’

A travers cette activité, le poste de sante de Kounkané a saisi l’occasion pour offrir du médicament composé de fer, des vitamines C et des comprimés déparasitant pour aider les adolescents à mieux combattre l’anémie et autres types de pathologies ‘’ a-t-il ajouté.

Selon lui, ‘’ en plus de la consultation médicale gratuite, une séance de causerie en vue de sensibiliser, d’informer les adolescentes sur les vrais problèmes liés à la santé de reproduction a été inscrite à l’ordre du jour ‘’.

Concernant la réduction de l’anémie chez les adolescentes, M Diallo a exhorté les parents à préparer leurs filles en âges de puberté non seulement sur l’importance de la supplémentation en fer mais aussi à l’éducation nutritionnelle afin qu’elles puissent se prévenir contre toutes complications en matière de santé sexuelle et reproductive.

Toutefois, il convient de souligner que cette journée de consultation médicale gratuite est tombée à point nommé car la cible est vraiment dans le besoin.