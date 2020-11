L’association des ressortissants de Ndorna Bounda, un quartier de la commune de Kounkané

dans le département de Vélingara (sud), a offert des fournitures scolaires aux élèves de

ladite localité, a appris kewoulo.

‘’ Nous avons inscrit dans notre programme d’activités annuelles l’achat de ces fournitures

scolaires pour répondre aux besoins des élèves et de leurs parents en cette période de

rentrée des classes marquée par une forte conjoncture’’ a dit son secrétaire général, Alimou

Diallo.

Ce don remis par l’association des ressortissants de Ndorna Bounda basés en Europe estimé

à ‘’ 450.000 francs CFA ‘’, est composé de cahiers, d’ardoises, de stylos et de rame de

papiers, bref tout le matériel nécessaire que les élèves auront besoin en classe durant

l’année scolaire, a –t-il dit dans un entretien avec le correspondant de kewoulo à Kolda.

Les parents d’élèves, venus nombreux assister à la cérémonie de remise n’ont pas manqué

de saluer cette initiative avant de formuler des prières à l’endroit des membres de

l’association. Par ailleurs, ils ont exposé des doléances liées à la construction d’une clôture,

à la réparation d’une salle de classe détériorée et à l’accès à l’eau potable pour des

centaines d’élèves qui fréquentent l’établissement.

Du côté des enseignants, la joie est à son comble. ‘’Nous sommes très contents de ce lot de

matériels scolaires que nous venons de recevoir. Ce beau geste nous va droit au cœur. Nous

ne saurions trouver les mots justes pour remercier les membres de l’association pour avoir

pensé à améliorer les conditions d’apprentissages de leurs enfants ‘’, s’est félicité Omar

Daffé, directeur de l’école élémentaire de Ndorna Bounda,

Pour sa part, le maire de la commune de Kounkané, Mohamed Nourou Baldé, a indiqué que

les membres de l’association sont venus en appoint au conseil municipal dans le domaine de

l’éducation qui est une compétence transférée.

Avec cet appui en fournitures scolaires, l’association des ressortissants de Ndorna Bounda

vient encore soulager les parents qui ne savaient pas à quel saint se vouer en ce début de la

rentrée des classes, vue les nombreuses charges qui pèsent sur leurs dos.

