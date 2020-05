Dans le but d’éviter une année blanche et de sauver l’école sénégalaise en souffrance pendant cette période critique de la pandémie à coronavirus, les autorités en charge de l’éducation nationale ont initié depuis la fermeture des établissements scolaires le 16 mars dernier, un programme d’apprentissage qui consiste à dispenser des cours à distance à partir de la télévision ou de l’Internet.

C’est en ce sens qu’une plateforme d’apprentissage en ligne dénommée «apprendre à la

maison » a été créée pour permettre aux apprenants de suivre correctement les cours

tout en restant chez eux. Seulement, malgré les garanties et les assurances des autorités sur l’efficacité de ce programme, les sénégalais dans leur majorité sont pessimistes face à cette innovation qui est sensée apporter une solution à la lancinante question de la continuité des apprentissages en cette période de crise sanitaire. Et dans le département de Vélingara (sud) cette nouvelle forme d’apprentissage continue d’alimenter les débats entre les principaux acteurs de l’éducation.

« Malgré les solutions proposées, il n’est pas toujours facile pour les élèves de suivre les

cours à distance. C’est pourquoi, je ne pense pas que cette décision ira au bout de la

réussite. Nous savons tous qu’il y a beaucoup de contrés du Sénégal qui ne reçoivent

pas les signaux de la télévision encore moins l’Internet», a affirmé M. Démbélé, ancien

Surveillant général du lycée de Kounkané déjà admis à faire valoir ses droits à une

pension de retraite. «Maintenant, s’est-il interrogé, au regard de tous ces problèmes, comment ces élèves qui habitent dans ces villages où il n’y a pas d’électricité, vont-ils recevoir ces cours au même titre que ceux des villes » ?

Avant de poursuivre «même ceux qui ont accès à l’électricité n’ont pas tous un poste

téléviseur, d’ordinateurs, de tablettes ou Smartphones. Et pour ce qui est des cours à travers les ressources numériques, il se posera toujours des problèmes de connexions,

car non seulement l’Internet coûte cher dans notre pays et la pauvreté est galopante,

mais aussi le réseau est toujours défaillant». Selon lui, «la formule est très bonne en elle-même, mais les élèves n’en tirent pas beaucoup de profits d’autant plus qu’ils s’intéressent le plus aux programmes de divertissement que l’apprentissage en tant que tel. Ce qui me fait dire que seulement 25 % des élèves du Sénégal peuvent bénéficier de cette plateforme».

Même son de cloche chez Abdoulaye Baldé, un Professeur de français au lycée de

Kounkané. A en croire notre interlocuteur, ces plateformes éducatives constituent une

réelle rupture d’équité dans le système éducatif sénégalais vue le nombre important

d’élèves du monde rural laissés en rade faute de connexion et de télévision.

Pour sa part, « c’est bien de créer une plateforme pour la documentation et

l’encadrement des élèves, mais elle ne peut en aucun cas remplacer l’enseignant dans sa

classe». Par ailleurs, ce professeur de lettre évoque un autre souci lié au manque

d’interaction entre les élèves et leurs maîtres, gage d’une véritable compréhension des

contenus expliqués.

Risque élevé de taux d’abandon à cause du Covid-19

De son coté, Boubacar Sabaly, Directeur d’école de son état ne se fait guerre d’illusions :

«cette crise risque fort d’aggraver le faible niveau des élèves et cela pourrait avoir un

effet sur le taux d’abandon qui est déjà élevé au niveau national. Vouloir miser sur ces

plateformes éducatives virtuelles pour justifier l’atteinte des objectifs du quantum

horaire, c’est de créer une certaine injustice entre les élèves sénégalais qui, normalement

doivent tous bénéficier en même temps de ses cours à distance», a –t-il souligné.

De l’avis de M. Sabaly, même si les autorités en charge de l’éducation demandent aux

enseignants de dispenser des cours à travers les radios communautaires, en plus des

photocopies de supports de cours et d’exercices proposés dans les zones sans accès à

l’électricité, il n’en demeure pas moins que les élèves de ces zones concernées ont plus

besoins d’interactions, d’explications et d’encadrement. Respectivement en classe de troisième et quatrième au Collège d’enseignement moyen de Kounkané, Amadou Diao et Mamadou Pathé Gano, tous résidents à Saré Sory, ne font pas partie des élèves qui suivent les cours à travers l’Internet et la télévision comme l’ont

suggéré les autorités éducatives. Et pour cause, ils n’ont pas même un poste téléviseur

au village encore moins un Smartphone. «Nous étions déjà en retard avec la grève des enseignants, avec l’école à la maison et les moyens du bord, nous avons vraiment peur d’être les seuls perdant de cette année scolaire» a déploré Amadou Diao. Dans tous les cas, le problème reste entier car il relève d’abord d’une volonté politique de

l’Etat qui doit tout faire pour permettre au monde rural d’avoir accès à l’électricité afin

que ses élèves puissent être au même niveau d’éducation que les autres issus des

centres urbains. Au contraire, ce serait un échec cuisant des acteurs du système

éducatif qui doivent prendre en comptent l’éducation numérique pour tous les élèves du

Sénégal.