Kolda : une partie de la route Namo- Kolda endommagée par les fortes pluies, les populations jouent au pompier

Le coup d’envoi des travaux de réhabilitation du tronçon routier Namo- Kolda (sud) a été donné hier mercredi 05 Août par les populations des villages de Sampathé, Namo et Dioufana en vue de désenclaver la localité. Il s’agit du tronçon endommagé par endroit de suite des fortes pluies qui se sont abattues depuis le début de l’hivernage dans la région de Kolda.

« Comme vous le constatez, ce tronçon est devenu presque impraticable. Pour mettre fin à cette situation d’enclavement nous avons décidé de démarrer les travaux de réhabilitation pour faciliter la mobilité des personnes » a indiqué Pathé Sabaly, habitant du village de Sampathé et par ailleurs président du conseil communal de la jeunesse de Dioulacolon.

La jeunesse a vraiment répondu présent à l’appelle pour participer à cette initiative communautaire. On se félicite vraiment de la mobilisation », a –t-il dit.

Armées de pioches, de pelles et de piques, ces braves populations ont pris d’assaut la carrière de la localité tôt le matin pour y extraire des pierres et de la latérite. Ces dernières sont acheminées vers les points critiques de cette piste à l’aide de charrettes et de deux camions-bennes généreusement mis à contribution par ces braves populations.

Conscients de l’importance du déclavètent de leurs contrées, ces jeunes n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. Elles comptent aller jusqu’au bout de leurs efforts.

C’est dire qu’à travers cette action citoyenne, les populations de la commune rurale de Dioulacolon ont compris qu’elles ne doivent pas tout attendre des pouvoirs publics pour sortir de l’ornière.