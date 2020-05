A Saré Koubé, un village de la commune rurale de Médina El hadji dans la région de Kolda (sud), c’est toujours l’émoi et la consternation qui sont les sentiments les plus partagés. Malgré que six jours sont passés depuis la mort de Sancoung Dramé, les populations ont du mal à accepter de tourner la page et de pardonner leur maire, Ousmane Mballo.

A l’origine de leur colère, se trouve la mort subite de Sankoung Dramé en Guinée et enterré en brousse suite au refus des autorités sénégalaises de voir son corps revenir au pays. Âgé de 38 ans, ce jeune sénégalais a été retrouvé allongé le long de la route à côté de son vélo, en territoire Bissau-Guinéen. A en croire des témoignages recueillis par Kewoulo « il était parti chez ses beaux parents pour récupérer un sac de noix d’acajou destiné à la vente. C’est en revenant qu’il est tombé de son vélo et a trouvé la mort sur le champ. »

Alors que les Guinéens ont demandé aux Sénégalais de venir récupérer le corps de leur compatriote, avec le refus du sous préfet, le corps de Sankoung Dramé a été enterré en pleine brousse, à 8 mètres de la piste sur laquelle il a succombé. Face à ce drame non élucidé et confrontées ce qu’elles considèrent comme un sacrilège, les familles ont été plongées dans la consternation. Une colère noire qui les a poussé à prendre le maire de Médina El’hadji, Ousmane Mballo, pour cible. Pour les populations, leur édile n’a pas fait des efforts pour le rapatriement de la dépouille.

Accusé à tort ou à raison, à travers les réseaux, l’édile de la commune de Médina El’hadji a

tenté de s’expliquer. Dans un enregistrement audio envoyé au panel regroupant plusieurs cadres de la région, il a nié sa responsabilité. «J’ai été informé par le sous-préfet de la commune d’arrondissement de Dioulacolon à 7 heures 30 minutes du matin» a précisé Ousmane Mballo avant d’ajouter qu’il a informé ensuite le chef de la police des frontières. « Aussi, a-t-il poursuivi, j’ai voulu traversé la frontière. Mais, la police s’y est opposée justifiant que la frontière est fermée et qu’on est en période de couvre–feu», a t- il ajouté. Il a rappelé qu’il est un élu local et qu’il ne peut pas se rendre en Guinée Bissau sans l’avale du sous- préfet. Selon lui, ce dernier lui a demandé d’aller à Saré Koubé et se renseigner sur les conditions du décès de ce jeune. (…)

A en croire le maire Ousmane Mballo, c’est le sous–préfet qui est sensé de lui donner une

autorisation, en vue de rapatrier la dépouille, qui a refusé de le faire. « Il m’a dit que c’est impossible car la frontière est fermée. En tant que sous-préfet, je ne peux pas donner une autorisation pour qu’il soit rapatrié. Parce que je ne sais pas de quoi il est mort. Comment il a pu traverser de nuit la frontière qui est fermée. Je ne peux pas vous donner une autorisation», a rapporté le maire. Malgré les explications du maire, les populations de Saré Koubé restent perplexes et sont remontées contre les autorités locales et administratives de cette partie du Fouladou (terroir correspondant à la région de Kolda).

« Nous avons entendu votre réaction. Mais sachez que cette affaire nous a beaucoup touchée vu la manière inhumaine dont ce jeune a été inhumé dans la brousse sans la présence de ses parents, encore moins comme le veut la religion musulmane », a déploré un jeune sous le couvert de l’anonymat via un enregistrement audio reçu dans le panel des cadres du Fouladou. Il faut dire que vu la façon dont la victime a été retrouvé, certains n’ont pas manqué de se poser la question sur les véritables raisons de son décès. Des interrogations qui restent encore sans réponse.