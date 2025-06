Kolda: Les premiers résultats du Bac technique sont tombés

Les premiers résultats du baccalauréat technique sont connus ce lundi à Kolda. Sur un effectif total de 221 candidats inscrits officiellement, seuls 31 élèves ont eu le baccalauréat.

Les candidats retenus pour subir les épreuves du second tour sont au nombre de 91. Ces potaches sont invités dès ce soir, à faire les choix des matières à reprendre.

Au jury 1330 logé au lycée technique de Kolda, les examens se sont bien déroulés selon le président du jury. Dr Mamadou Gano invite les candidats au second tour à plus de concentration et à redoubler d’effort pour franchir le cap et permettre au lycée technique de Kolda de s’offrir un pourcentage de réussite assez élevé.

Toujours selon ces premiers résultats, une mention très bien est enregistrée, suivie de huit (8) mentions A bien. C’est dire que la performance des candidats est acceptable en attendant les résultats finaux.