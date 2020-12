Kolda : Ce que l’on sait de la nouvelle secte mystérieuse Mbakérouhou

La nouvelle secte Mbakérouhou apparue à Kolda suscite curiosité. Dans sa parution du mardi, l’OBS revient sur cette mystérieuse histoire de la secte Mbakerouhou et de son fondateur Al Hassane Bâ.

Leur « Kaaba » est érigé au centre du village de Saré Ngaye, « terre promise » de ladite secte située au centre du village de Bouroco, à plus d’une cinquantaine de kilomètre du département de Médina Yéro Foula. Le fondateur de la secte, Al Hassan Bâ avait été tué par balle par son fils en guise de sacrifice pour la fête de la tabaski. Ce, avec l’accord de tous les villageois. Mais quand il a voulu à nouveau sacrifier un autre fils l’année suivante, celui-ci s’est révolté et a pu s’échapper, avant de revenir l’abattre par balle pour sauver sa peau.. Après la disparition du père fondateur, c’est le fils Daouda Bâ qui a pris les commandes de la secte. Avec lui, les pratiques demeurent encore et toujours.