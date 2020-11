Kolda : 900 migrants ont été accompagnés et réinsérés grâce à l’ONG ‘’La lumière ‘’, selon son coordonnateur

La problématique majeure de l’émigration clandestine des jeunes ne peut trouver une solution durable qu’avec ‘’ l’accompagnement, la protection et l’insertion sociaux

professionnelle ‘’ des acteurs concernés au niveau locale, a estimé le coordonnateur de l’ONG ‘’ La lumière ‘’ dans la région Kolda (sud), Mame Thierno Aidara.

‘’ De 2014 à nos jours nous avons accompagné et réinséré plus de 900 migrants directes

dans les régions de Kolda, de Kédougou et de Tambacounda où le taux de départ et d’arrivée

est très élevé, ‘’ a-t-il dit.

Ce résultat obtenu est le fruit d’un travail en ‘’ synergie avec nos partenaires locaux comme

les centres de formations professionnelles, les centres régionaux de formations que l’Etat du

Sénégal a mis en place et les chefs d’ateliers qualifiés ‘’ pour un apprentissage des migrants

qui n’ont aucune qualification au préalable, a indiqué le jeune entrepreneur social, Mame

Thierno Aidara.

Il intervenait au cours d’une conférence virtuelle organisée à Dakar samedi dernier par la

plateforme ‘’ Les Nouvelles de Kolda ‘’, une initiative de près de 300 ressortissants de la

région évoluant dans divers secteurs d’activités, et basés un peu partout dans d’autres

localités du pays, en Afrique et dans la diaspora.

La plateforme anime tous les 15 jours, depuis le mois de juillet une conférence virtuelle, en

invitant un expert dans un domaine d’activité précis, pour discuter des voies et moyens de

créer les conditions d’émergence du terroir d’origine et du pays en général.

Selon M. Aidara, la stratégie que l’ONG ‘’La lumière ‘’ mette en place avant de réintégrer les

migrants passe par l’organisation d’une étude de faisabilité sur la situation des migrants.

Une telle méthode consiste à voir non seulement les raisons de leur départ en rapport avec

leurs familles, mais également voir sur quel projet ils portent leur choix pour une meilleure

insertion dans la vie professionnelle.

Le jeune entrepreneur social a rappelé que face aux défis du chômage, du sous-emploi des

jeunes, l’ONG ‘’ La lumière ‘’ avec l’appui de l’organisation internationale pour l’émigration,

(OIM) a mis en œuvre au cours de ces dix dernières années un certain nombre de

programmes tels que la formation professionnelle qualifiante, la réalisation de projets

agricoles, la menuiserie de bois, la mécanique et l’électricité entre autres.

Ces efforts bien qu’ayant donné des résultats importants, n’ont pas encore permis de

relever tous les défis. C’est pourquoi M. Aidara a exhorté à "renforcer davantage les

compétences techniques et l’employabilité des jeunes bénéficiaires dans les secteurs

porteurs déjà identifiés, notamment l’agriculture et la transformation des produits, en vue

d’améliorer leur insertion sur le marché du travail.