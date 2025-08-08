Dossier Kocc : El Hadji Babacar Dioum brise le silence et implique ‘El Professor’ et ‘MBD’

L’affaire « Kocc », qui secoue depuis plusieurs semaines l’opinion publique sénégalaise, continue de dévoiler ses ramifications. Selon le quotidien Libération, de nouveaux noms surgissent dans ce dossier tentaculaire, parmi lesquels « Leuk Daour », « El Professor » et « Action-Réaction ».

Entendu par le juge, El Hadji Babacar Dioum a profondément modifié sa ligne de défense. Il a reconnu avoir été en contact régulier avec El Hadji Assane Demba, qu’il surnommait « El Professor », en référence au personnage emblématique de la série La Casa de Papel. Les échanges entre les deux hommes étaient désignés par le mot de code « Action-Réaction ».

Des messages compromettants ont été retrouvés sur le téléphone de El Hadji Assane Demba , enregistré sous le nom « Mbd Privé ». Ces messages étaient adressés à Mame Boye Diao, présenté comme le contact principal d’Assane Demba.

Dans une conversation datée, Assane Demba écrivait à Mame Boye Diao, juste après l’arrestation de Kocc :

« Mbd avait tenté de lui faire savoir qui parlait (…) Le seul truc qui peut m’inquiéter, c’est qu’il parle de moi. »

Il ajoute dans un autre message : « La vraie histoire n’est connue que par trois personnes.»