Keur Massar: 8 malfaiteurs arrêtés par la BR après une tentative de braquage

La Brigade de Recherches de Keur Massar a mis fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages et braquages nocturnes, selon des sources de Seneweb. Dans la soirée du jeudi 11 septembre 2025, trois des huit mis en cause ont été placés en garde à vue après avoir été identifiés grâce à des caméras de surveillance.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2025, vers 3 heures du matin, un groupe de huit malfaiteurs s’est présenté devant le domicile de Mme N. Sow, résidant seule avec ses enfants dans un quartier de Keur Massar. Le mode opératoire de la bande consistait à cibler des villas isolées, dans l’espoir d’y dérober de l’argent et des objets de valeur.

Sous la conduite de leur chef, M. Séye, le groupe s’est dissimulé dans l’obscurité pour éviter d’éveiller les soupçons du voisinage. Seul S. Séné s’est avancé jusqu’à la porte, sonnant à plusieurs reprises en pleine nuit. La propriétaire, méfiante, les a menacés d’alerter la police. Pris de panique, les malfaiteurs ont immédiatement pris la fuite.

Une plainte et des images accablantes

Au petit matin, la victime a déposé plainte auprès du commandant de la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, fournissant les enregistrements des caméras de surveillance. Ces images, où les malfaiteurs apparaissaient à visage découvert, ont permis d’identifier rapidement les suspects.

Les arrestations en cascade

Les enquêteurs ont d’abord procédé à l’arrestation de l’apprenti chauffeur M. Séye, âgé de 23 ans, considéré comme le chef de la bande. Coopératif, il a dénoncé ses complices, dont S. Séné, âgé de 20 ans et élève en classe de Première, et l’apprenti chauffeur P.M. Diallo, âgé de 21 ans. Ces deux derniers ont été interpellés à leur tour et ont reconnu les faits, selon des sources de Seneweb.

Mis devant le fait accompli, le trio incriminé a livré l’identité des cinq autres membres du gang en cavale.

Des charges lourdes

Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de vol à main armée en temps de nuit avec usage de moyen de locomotion.

Recherches en cours

La bande était composée de huit individus. Si trois ont déjà été arrêtés, les enquêteurs de la BR de Keur Massar sont activement à la recherche des cinq autres auteurs identifiés.

La Légion de Gendarmerie de Dakar, sous le commandement du colonel Malick Faye, est plus que jamais déterminée à lutter contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes.