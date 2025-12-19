Keur Massar: 15 malfaiteurs arrêtés par la BR après une descente musclée dans la forêt

La légion de gendarmerie de Dakar a procédé dans le cadre de la lutte contre le banditisme, ce 18 décembre 2025, sous les ordres du colonel Malick Faye, au démantèlement de la bande criminelle qui semait la panique dans la banlieue dakaroise.

Selon des informations reprises chez ns confrères de Seneweb, une descente dans la forêt de Keur Massar a permis aux éléments de la brigade de recherches (BR) de la compagnie du 46e département du Sénégal, d’arrêter 15 présumés agresseurs. Cette intervention fait suite à une séries de plaintes faisant état d’agressions à l’arme blanche et au gaz neutralisant commises par des groupes de deux à trois individus.

Le 18 décembre dernier, 15 suspects ont été interpellés successivement et séparément dans la forêt et aux alentours. Sans domicile fixe, ils guettaient de potentielles cibles.

Les personnes interpellées sont : D. B., né en 1986, commerçant ; A. K. M., né en 2006, charretier ; L. S., né en 2004, chauffeur ; A. D., né en 1997, tailleur ; A. B. N., né en 1998, chauffeur ; S. S., né en 1987, chauffeur ; O. S., né en 1986, coffreur ; I. S., né en 2002, charretier ; M. C., né en 2006, marchand ambulant ; B. S., né en 2008, soudeur ; M. P., né en 1997, maçon ; I. B., né en 2000, maçon ; O. S., né en 2005, marchand ambulant ; D. F., né en 2003, conducteur de moto ; et B. S., né en 2004, marchand ambulant.

Au terme de l’enquête, ces 15 présumés agresseurs ont été présentés ce vendredi 19 décembre au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour vols multiples, violences et voies de fait ainsi que vagabondage, selon les sources.