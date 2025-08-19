Kédougou: Coupés du reste du monde par la chute du pont, les habitants de Yéro Nguédo appellent au secours

Dans la commune de Dakatély, les habitants tirent la sonnette d’alarme face à l’enclavement de leur village. Le pont de fortune en lianes, seul passage possible, est devenu impraticable.

Le village de Yéro Nguédo, situé dans la commune de Dakatély, département de Salémata, se retrouve isolé du reste du département. Faute d’infrastructures, les populations avaient elles-mêmes construit un pont en lianes pour relier leur localité, mais aujourd’hui, cet ouvrage de fortune ne garantit plus aucune sécurité.

Les habitants expliquent que la traversée est devenue extrêmement périlleuse, surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. En saison des pluies, l’accès est encore plus difficile, accentuant l’isolement du village.

Face à cette situation, les populations interpellent les autorités administratives et locales afin de trouver une solution durable. Elles demandent notamment la construction d’un véritable pont pour désenclaver leur localité et leur permettre de vaquer sereinement à leurs activités quotidiennes.