Kawtef au tribunal de Dakar: Une victime montre son soutien-gorge au juge pour…

Une bagarre entre deux domestiques, K. Diouf et K. Senghor, a conduit la première à être jugée pour coups et blessures volontaires. Diouf a été condamnée à un mois de prison ferme et devra verser 300 000 F CFA de dommages et intérêts à sa collègue.

Les faits remontent au 28 juin dernier. Au cours de l’altercation, Diouf a lacéré Senghor à la joue, à l’oreille et au pied avec un tesson de bouteille, causant des blessures profondes nécessitant des points de suture.

Selon Les Échos, qui a assisté à l’audience au tribunal de Dakar, la victime a exhibé son haut et son soutien-gorge maculés de sang pour montrer la violence de l’agression, ce qui a gêné le juge, qui lui a demandé de « les ranger ». En larmes, Senghor a expliqué que l’agression l’avait forcée à perdre son travail, ses économies et à vivre dans la rue : « Après les faits, mon état de santé n’était plus ce qu’il était. Je ne pouvais plus rien faire. J’ai dépensé mes économies pour me soigner. Mon petit commerce a périclité et j’ai même été expulsée de ma chambre. C’est elle [l’accusée] qui est à l’origine de tout ça. »

De son côté, Diouf a exprimé ses regrets, affirmant que sa rivale l’avait également blessée. La procureure a reconnu la gravité des faits mais a souligné que la prévenue s’était amendée, requérant trois mois de prison assortis du sursis. Malgré son réquisitoire, le tribunal a reconnu la prévenue coupable et a finalement prononcé une peine ferme.