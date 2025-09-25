Kawtef à Ziguinchor: Un Kankourang arrêté par la Police en plein “Diambadong”

Un Kankourang a été arrêté par la police, à Ziguinchor, le samedi 20 septembre 2025, selon le Groupe Médias du Sud, à la suite de plusieurs actes de vandalisme perpétrés au quartier Kandé Alassane, à l’occasion d’un “”, un événement organisé pour fêter la sortie de jeunes circoncis. Des véhicules, des lampadaires, des clôtures de maison ainsi que des compteurs électriques ont été endommagés par des accompagnants de cet être mystique.

C’est dans ces circonstances que les forces de l’ordre ont procédé l’arrestation du Kankourang identifié sous les initiales de A. K. Il a été déféré au parquet hier mardi 23 septembre, pour détention d’arme blanche et trouble à l’ordre public.