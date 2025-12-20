Kawtef à Niarry Tally: Un enfant de 4 ans tué par un pétard

Les fêtes marquées habituellement par des festivités de fin d’année colorées de feux d’artifices et des bruits de pétard a viré au drame hier, vendredi Niarry Tally. L’usage abusif et prématuré de ces artifices a causé la mort d’un enfant.

Agé seulement de 4 ans, le défunt est décédé après avoir été victime de graves brûlures. L’accident s’est produit lorsqu’un pétard a explosé à proximité, enflammant soudainement un fauteuil. Ce drame survient alors que les célébrations de Noël n’ont même pas encore commencé, soulignant un usage dangereux et incontrôlé des artifices en dehors de toute période festive.

La mort de cet enfant jette une lumière crue sur les risques mortels associés à la manipulation de pétards, et interroge sur leur utilisation précoce et anarchique dans certains secteurs de la capitale.