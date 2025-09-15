Kawtef à Kédougou: Un handicapé arrêté par la police avec…

Un vaste coup de filet a été mené ce dimanche par les éléments de la Brigade du commissariat central de Kédougou. Aux environs de 16 h 30, un individu handicapé a été interpellé au quartier Togoro pour trafic de drogue, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel.

La perquisition menée à son domicile a permis de découvrir un baril soigneusement dissimulé dans une chambre. À l’intérieur, les enquêteurs ont saisi :

15 blocs de chanvre indien pesant chacun un kilogramme,

160 cornets de chanvre indien,

18 paquets de comprimés de Tramadol (250 mg), soit 180 cachets au total, 3 paires de ciseaux et 3 couteaux, ainsi qu’une somme de 3 000 FCFA selon des sources de Seneweb.

Le mis en cause, identifié comme A.O.Sow, 35 ans, a reconnu être le propriétaire des produits. Il a confié aux enquêteurs avoir acquis la marchandise auprès d’un fournisseur de nationalité malienne pour un montant de 3 millions de FCFA.

Placé en garde à vue, il devra répondre des faits de trafic de chanvre indien et de produits pharmaceutiques prohibés.