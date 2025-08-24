Kawtef à Dakar: Une voiture dérape et finit sa course dans l’océan

Un accident spectaculaire s’est produit ce samedi, peu après 20 heures, sur la corniche ouest de Dakar. Un véhicule a terminé sa course dans l’océan.

Selon les informations recueillies, aucun blessé n’est à déplorer. Le dernier passager a réussi à sauter du véhicule juste avant qu’il ne bascule dans l’eau.

La scène a suscité l’attroupement de nombreux témoins, oscillant entre stupeur et inquiétude. Au moment de l’incident, les secours n’étaient pas encore sur place pour procéder à la récupération du véhicule.

