Kawtef à Cap Skirring: Plusieurs dauphins morts découverts sur la plage sément la panique

Les populations de la commune de Djimbering et de la station balnéaire de Cap Skirring en particulier, semblent vivre depuis quelques jours dans une inquiétude profonde. Et pour cause, une quarantaine de dauphins morts ont échoués sur la belle plage de la localité précitée.

Ce phénomène dont nul ne maîtrise encore la cause, continue d’alimenter une vive polémique et des spéculations sur ia vraie cause.

Interrogé par Kewoulo tv sur ces découvertes macabres, les autorités manucipales et certains responsables affiliés aux secteurs de la pêches, à la surveillance, à la protection des côtes et espèces marins, ont à tour de rôle déploré cette perte massive avant de lancer un vibrant appel aux autorités et services compétents à mener un travail suscientique pour déterminer la cause de se suicide collectif afin d’y mettre un terme.

